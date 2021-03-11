辛耘(3583)執行長許明棋表示，公司「自製設備」積極擴展海外市場，暫時性貼合及剝離設備客戶擴及歐洲、美國、中國、台灣、韓國及馬來西亞等地，是台灣第一家把半導體設備賣到歐洲（德國、奧地利）與美國的公司。去年，該產品占公司自製設備的營收三成。

辛耘「自製設備」產品線包含濕製程、暫時性貼合及剝離設備，上述暫時性貼合產品打入歐洲半導體大廠。另外，自製濕製程設備主要應用在光阻去除與濕蝕刻製程，隨著封裝與半導體製程之結合，公司亦切入先進封裝濕製程，並在五年內拿下了全球近50%之市占率。晶圓代工大廠（台積電）積極發展先進封裝，公司近年亦有受惠。

辛耘為半導體設備與再生晶圓大廠，產品組合為代理設備占比約55%，自製設備以及再生晶圓兩項製造業務占比約為45%；因代理的毛利率較低，此兩項業務占獲利比重各半。

另外，公司近來亦積極發展包括光阻去除、金屬剝離設備等之應用，主因台灣在全球半導體產業重要性與日俱增，而大客戶欲扶植在地供應商，有利於辛耘等之台廠。公司在設備上不僅聚焦先進封裝，也持續多年的研發，往前段製程邁進。

(時報資訊)