日前越南又出現一名台灣輸出病例，為40多歲台籍男性，入境越南時被驗出陽性確診。中央流行疫情指揮中心今天表示，該名個案在國內共有6名接觸者，6人核酸檢驗與血清抗體檢驗結果今天出爐，都是陰性，沒有擴散的風險。

指揮中心發言人莊人祥日前表示，疫調發現該名男性2月17日先在台中榮總PCR檢測陰性，2月19日入境越南，2月20日第一次在越南採檢也是陰性，但2月24日檢疫期滿後進行第二次採驗，卻變陽性，他到越南後居家隔離為一人一間房，未和他人接觸。

莊人祥表示，該名個案於國內有6名接觸者。經過採檢核酸檢測都是陰性，血清抗體也是陰性，在台灣沒有擴散的疑慮。

指揮中心指出，過去越南曾通報4例台灣輸出個案，前2例有專家進行審視，研判都是在越南集中檢疫時被感染，後面2例在台的密切接觸者檢驗皆為陰性，研判感染原因也與台灣無關，本次則為第5例個案。

(中時 )