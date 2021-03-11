國民黨立委江啟臣今日於內政委員會質詢表示，警察機關主動查處而移送違反《社維法》的案件，從2016年的6件，到2020年高達167件，暴增28倍，結果去年司法院裁示高達77％不罰。江怒批「警政署不要只敢用《社維法》對付手無寸鐵的百姓，有種就去抓搶匪。」

江啟臣指出，蔡總統在2011年總統大選政見發表會時曾說「在野黨有質疑的權力，掌握國家機器的執政者有釋疑的義務，怎麼可以說當我們有問題質問時，就是抹黑呢？更糟的是，政府自己利用國家的機器來抹黑在野黨和其他政治人物，這才是最嚴重的事情。」

江啟臣說，身為在野黨的國民黨，現在一天到晚被國家機器抹黑，這也已無奈到不在乎、不想計較了，但人民被抹黑、栽贓，是更嚴重的事情，蔡總統過去曾批評不該用國家機器抹黑，結果上台後，台灣淪為警察國家。

江啟臣表示，包含警察主動查處、民眾報案、檢舉、其他機關移請調查違反《社維法》，2016年有7件，到了2020年達320件。而2020年的審理件數有313件，司法院裁定不罰的件數有243件，高達77％不罰。

江啟臣指出，花了這麼多警力去主動查處民眾違反《社維法》，結果大部分都不罰。為什麼會忽然暴增這麼多件？這些警力為何不花在對治安更重要的事情上？政府是不是在對付人民？

內政部長徐國勇吱吱嗚嗚答不出來，僅說「現在會來修《社維法》」。江啟臣說，修法是一回事，執法又是一回事。警政署長陳家欽回應，是因為2020年遇到選舉，江啟臣說，過去選舉年也沒有這麼多。

陳家欽表示，以前沒有網路，現在有網路。江啟臣不滿指出「你是活在恐龍時代嗎？你知道網路是什麼時候開始的？我2011年第1次參選就有網路了。」警政署怎麼可以牽扯是網路？

江啟臣說，如果警政署的說法成立，那最後判決成立的至少要8成，實際上成立的才2成多入罪，7成多都無罪，蔡政府就是把國家機器當成箝制人民的工具，搞到人民有寒蟬效應。

江啟臣要求，警政署蓋掉個資後，公布各案移送原因及理由，公開透明讓社會看看警政署是用什麼理由移送。江啟臣不滿「警政署知道嗎，不少被移送的長者，是哭哭啼啼地跑到立委服務處來，只是不知道在哪裡講了一句話，就要被送辦，結果司法機關也打臉警方，警政署如果這麼有空，怎麼不去抓搶匪。」

(中時 )