美股、台股持續上攻，燃起多數人的投資魂，亦帶動壽險投資型保單買氣上揚，2月雖工作天數只有半個多月，但壽險新契約保費估有715億元左右，較去年同期有停售效應遞延的新契約保費，僅衰退近4％。

壽險業者估今年新契約保費雖衝刺不易，但今年亦不會再像去年大幅衰退28％的情況，若資本市場沒有大波動，全年新契約可能再衰退5~10％，甚至可能拉近持平，即全年新契約保費會落在8,250~9,000億元之間，但仍是近13或14年的新低。

壽險業近年都是熱賣躉繳月配息型類全委投資型保單，且賣的多數是投資型年金，即保戶一次躉繳一大筆保費進投資帳戶，依基金淨值月月撥回，因為資本市場蓬勃，目前投報率大都不錯，應沒有基金被停止配息，所以買氣仍持續成長。

2月如國泰人壽新契約保費151億元，是壽險公司中唯一破百億元者，比去年同期成長近42％，主要就是投資型保單助力，另外其保障型保單新契約保費亦強調比去年同期成長14％，承保利潤穩定。

第二名是富邦人壽，單月新契約保費逾97億元，比去年同期衰退12％左右，但因為富壽近期在利變型保單宣告利率上，沒有過去積極，也是轉強調投資型保單與保障型商品，業績穩定維持第二名。

第三名是投資型保單近期銷量極大的台灣人壽，2月新契約保費89億元左右，比去年同期成長近62％，台壽的月配息型投資型保單因為有「額外配息」，是近期的熱銷保單，且其美元利變保單宣告利率在2月亦提高競爭力。

第四名與第五名是南山人壽與中國人壽，各約75億、74億元的新契約保費，南山人壽是還不能賣投資型保單，中壽是主力在傳統型保單，有目前市場最熱賣的美元利變壽險，中壽2月新契約保費，亦比去年同期成長7成以上。

(工商 )