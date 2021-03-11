中國半導體行業協會今天宣布，與美國半導體行業協會共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，溝通有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

根據中國半導體行業協會官網公告，這個工作組將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的資訊共享機制，計劃每年舉行兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。

公告表示，工作組將根據雙方共同關注的領域，探討出相應的對策建議，並確定需要進一步研究的內容。根據磋商結果，雙方協會將各自委派10家半導體會員公司參加工作組，各自分享相關資訊並進行對話，雙方協會將負責工作組的具體組織工作。

公告也提到，今年的工作組會議將在線上舉行，之後視疫情緩解情況，將召開面對面會議。

公告稱，希望透過工作組加強溝通交流，促進更深層次相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、智慧產權保護和全球貿易規則，透過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切，為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同努力。

公開資料顯示，中國半導體行業協會成立於1990年，業務主管部門為中國工業和信息化部，現任理事長為中芯國際董事長周子學。

中芯國際在去年12月被美國商務部列入貿易黑名單，原因是「中芯與中國軍工集團重要實體間存在活動的證據」。根據規定，若美國企業要向被列入名單的中國企業供應適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，須獲得商務部的出口許可。

陸媒近期報導，中芯國際已獲部分美國供應商的供貨許可，主要是14奈米及以上的成熟製程相關產品。

路透社（Reuters）近日引述6名以上業內消息人士的說法，很多許可未獲同意；也有某些許可獲准，包括近日批准為數不多的昂貴設備在內。

(中央社)