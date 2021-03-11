國聯社還找來歌手江志豐、江志美，一起行銷彰化蔬果。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美也化身阿美師，用彰化在地優質農特產製作美味料理，用行動力挺農民，為農民發聲。(吳建輝攝)

王惠美說，彰化生產許多優質的蔬菜水果，今天國聯社也開始開放網路平台，而民眾若要購買彰化優質農特產，包括小三每日、東森購物、中華i郵購等等，也都買得到彰化的優質農產品。(吳建輝攝)

台灣農產品質是全世界數一數二，但近年因新冠肺炎或其他因素所導致外銷量大幅減少，引發農產品滯銷危機，讓農民陷入困境，11日中華民國果菜合作社聯合社，結合網路電商、農民團體、豪記唱片、歌手江志豐、江志美等人，齊聚彰化相挺農民，理事主席謝永璋表示，未來將協助農民辦理網路行銷模式，減少中間商剝削，創造農民為大收益。

國聯社透過網路電商平台的協助，建構台灣優質農特產電商網站，讓民眾在家動動手指就能網路訂購，11日不僅找來歌手助陣，彰化縣長王惠美也化身阿美師，用彰化在地優質農特產製作美味料理，用行動力挺農民，為農民發聲。

王惠美說，彰化生產許多優質的蔬菜水果，但因疫情關係讓我們的外銷嚴重受到影響，今天國聯社也開始開放網路平台，提供消費者有更多的選擇，而民眾若要購買彰化優質農特產，包括小三每日、東森購物、中華i郵購等等，也都買得到彰化的優質農產品，呼籲民眾吃在地、享當季，一起購買最健康最安全的彰化蔬果。

理事主席謝永璋表示，未來將以中華民國果菜合作社聯合社為主體，結合國內各農民團體，創造完善的網路行銷通路，共同協助農民行銷，還能避免中間商剝削，創造農民最大收益，還能讓民眾買到物超所值的蔬果，將產地蔬果直接推廣到全國，達到地產地消、農業、民生三贏的局面。

(中時 )