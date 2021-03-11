行政院今(11日)通過房地合一稅2.0《所得稅法》修正草案，持有房地2年內出售將課45%的重稅，希望抑制短期炒作不動產，原本開高走高的營建類指數盤中震盪下滑，但因政院僅修房地合一稅，囤房稅修法則暫時擱置，指數尾盤小幅拉升，個股漲價互見，推案量大的遠雄收盤小漲0.4元，而興富發則是小跌0.1元。

行政院通過的修法草案內容，將現行持有房地1年內出售課徵45％的規定，修改為持2年內出售課稅45％；2至5年內出售，稅率為35％；超過5年，未逾10年者，稅率為20％；超過10年者稅率15％。

雖然今日台股大漲，但營建類股似乎受到政府打炒房影響，推案量相當大的興富發開盤即下跌0.15元，盤中試圖隨大盤向上攀升，但最高僅來到45.6元，小漲0.15元，盤中就在平盤上下遊走，收盤仍下跌0.1元。

不知道是否與此次政院修法僅修房地合一稅部分，囤房稅修法則暫緩擱置有關，營建類股今日漲跌互見，收盤大多小漲或小跌，而高價營建股華固甚至大漲4.5元，收在94.1元，長虹則是小漲0.2元，收在83.7元。

(中時新聞網)