外送經濟夯，不過並不是每個外送員都賺很大，想要靠小費賺錢更不容易。一名外送員表示，昨晚收到一張「史上最爽訂單」，竟然有超佛心客人，大手筆給了他999元的小費，羨煞眾人，紛紛敲碗求教學，該外送員則透露他的私藏絕招表示，因為跟客人說了幾句「特別」的話，讓她芳心大悅，網友一看全跪了。

這名UberEats外送員昨晚在臉書社團《外送員的奇聞怪事》PO出手機截圖發文「謝謝乾媽，好人一生平安！」並tag「#阿姨我會繼續努力」。截圖中顯示，他收到了一筆999元的小費，外送的區域在台中。

外送員PO出他收到999元小費的手機截圖。（圖／截自臉書 外送員的奇聞怪事）

貼文一出羨煞眾人，網友狂問是怎麼辦到的？原PO則表示，該名客人轉了999元小費後，又馬上打給客服說，她其實只是要轉9元，不小心轉成999元，不過並沒有收回。原PO說，這名女性顧客已經不是第一次給他小費，上次是給300，這次可能因為他說了幾句「特別」的話，讓客人芳心大悅。

至於到底是說了甚麼好聽的話？原PO沒有多做解釋，只強調每次接到她的單，都會有小費，最低200元起跳，不過只有刷卡單才能線上給小費，但其他人接她的單時都沒收到小費，而且他收過那麼多次小費，還沒遇過哪個客人回收的。

網友紛紛驚嘆「好高的小費」、「超爽的」、「真羨慕」、「好猛喔，這什麼啦，比餐還貴了吧」、「太多了吧」、「可以直接拉休了」、「999真的是收到可以直接下班那種欸」、「是不是豪宅區啊」、「為什麼我的客人在等我找他1元...」、「我決定以後跑逢甲就好」、「阿姨，我不想努力了」；還有人笑說「感覺案情不單純」、「應該是看上你了」、「確定不是修圖的嗎」。

「外送美食」月入9萬！ 高薪秘密大公開

(中時新聞網)