王思佳身材纖細。（TVBS提供）

王思佳11日錄TVBS《女人我最大》，懷孕18周的她身材依然纖細，預告寶寶會跟媽媽一樣獅子座，與爸爸都屬牛，胎兒性別兩夫妻都還不知道，目前只有籌備寶寶性別派對的朋友知道。她曝知道懷孕是有天與陽帆老婆Julie吃火鍋，有人走過香水味讓她不舒服，Julie提醒她是否懷孕，當天驗孕才發現，不然可能更晚才發現。

王思佳孕期症狀比較明顯的就是孕吐，她慶幸自己不是天天吐，但有次像是大法師上身，嘔吐物還噴到自己頭髮、臉上，讓她非常洩氣，「但不吃，也是吐水，蠻幸運的剛好都是在家裡吐，現在早上刷牙最明顯」。她體會到為母不易，還打電話跟媽媽布蘭妮懺悔。

王思佳目前48公斤，只胖4點多公斤，狀態相當好，至於未來剖腹產還是自然產，她笑稱視當時身體狀況還有醫生建議而定，雖然還懷著第一個寶寶，但她笑說不排斥第二胎，「1個小孩太孤單了」。

(中時 )