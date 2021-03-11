你求學中有遇過老師做過最扯的事嗎？一名男子在網路分享，以前還在念國中時，一名文科的老師上課突然說起自己家裡的事，這時一名同學與隔壁竊竊私語，令男老師氣炸，一個巴掌直接打在學生臉上，更用腳猛踹，導致學生留下永久性傷害，回想起這件事，仍令他膽戰心驚。

原PO昨（10）日於PTT八卦板分享兒時故事，20幾年前還在念國中時，一名身高大約185公分、體重90公斤的男老師，身形非常壯碩。這名老師某天心血來潮在課堂中，講述自己家裡的狀況，內容大概是講述自己有個學習障礙的兒子，搞得整個氣氛相當嚴肅。

此時，突然有一位同學跟隔壁竊竊私語，男老師一看便將該名同學叫到講台「你剛剛在說什麼？」同學則是聲音微微顫抖的回應「沒有啊…我跟他借眼鏡布…」，話才說完，老師就用盡全力一巴掌揮過去，那名同學被打得直接臥倒在地。

這一幕全班都看傻了，由於狀況來得太突然，全班鴉雀無聲，沒有任何人敢發出任何聲音，老師便開始用腳往那名學生的身上猛踹、某踩，大約有15下，被踩的同學只能不斷地發出慘叫聲，直到老師氣消了，才讓他回到座位上。

被踹的同學身體因此有了永久性的傷害，老師被學校辭退之外，也賠了幾十萬，原PO坦言，現在自己也為人父親，回頭再看這件事，「如果是自己的孩子遇到，不知道該有多心痛」。

這段故事曝光後，意外釣出不少鄉民回應表示，自己是七年級生，那個年代體罰是常有的事，也比較不會拿捏體罰的力道，反觀現在不少高中院校，連罰寫都不行了，「主客易位，養出不少怪物學生」。

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(中時新聞網)