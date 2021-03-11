根據TrendForce調查，2018至2020年第三代半導體產業陸續受到中美貿易摩擦、疫情等影響，整體市場成長動力不足致使年增率持續受到壓抑。然受惠於車用、工業與通訊需求挹注，2021年第三代半導體成長動能有望高速回升。其中以GaN功率元件的成長力道最為明顯，預估其今年市場規模將達6,100萬美元，年增率高達90.6%。

TrendForce表示，首先，預期疫苗問世後疫情有所趨緩，進而帶動工業能源轉換所需零組件如逆變器、變頻器等，以及通訊基地台需求回穩；其次，隨著特斯拉（Tesla）Model 3電動車逆變器逐漸改採SiC元件製程後，第三代半導體於車用市場逐漸備受重視；最後，中國政府為提升半導體自主化，今年提出十四五計畫投入鉅額人民幣擴大產能，上述都將成為推升2021年GaN及SiC等第三代半導體高速成長的動能。

觀察各類第三代半導體元件，GaN元件目前雖有部分晶圓製造代工廠如台積電(2330)、世界先進(5347)等嘗試導入8吋晶圓生產，然現行主力仍以6吋為主。因疫情趨緩所帶動5G基地台射頻前端、手機充電器及車用能源傳輸等需求逐步提升，預期2021年通訊及功率元件營收分別為6.8億和6,100萬美元，年增30.8%及90.6%。

其中，GaN功率元件年增最高的主因是手機品牌如小米、OPPO、Vivo自2018年起率先推出快速充電頭，憑藉高散熱效能與體積小的產品優勢獲得消費者青睞，截至目前筆電廠商也有意跟進。TrendForce預期，GaN元件會持續滲透至手機與筆電配件，且年增率將在2022年達到最高峰，後續隨著廠商採用逐漸普及，成長動能將略為趨緩。

SiC元件部分，由於通訊及功率領域皆需使用該基板，因而6吋晶圓的供應量顯得吃緊，預估2021年SiC元件於功率領域營收可達6.8億美元，年增32%。目前各大基板商如科銳（CREE）、貳陸（II-VI）、意法半導體（STMicroelectronics）等已陸續開展8吋基板研製計畫，但仍有待2022年後才有望逐漸紓緩供給困境。

(時報資訊)