官方數據顯示美國目前已有超過6000萬人至少接種過1劑新冠肺炎疫苖，川普執政時期的美國食藥管理局（FDA）局長表示，拜登總統將達成其上任百日為1億人接種疫苖的目標。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的最新數據，美國目前已有超過6000萬人，相當於約18%的人口，已至少接種過一劑新冠肺炎疫苗。超過3200萬人已完成疫苖接種，不管接種的是必須注射兩劑的輝瑞或莫德納疫苖，還是近幾周來才剛獲准的單劑型嬌生疫苖。

總計到目前為止，美國已經施打了將近9400萬劑新冠肺炎疫苗，且接種速度仍持續加快。

根據依約翰·霍普金斯大學的數據所得出的7日平均值，美國每日新增確診數為逾57,400例，平均每日至少1,560人染疫死亡。

為了加速疫苖接種，拜登政府周三稍早宣布將再加購1億劑嬌生的新冠疫苗。

拜登總統周三在白宮與嬌生及默克高層召開會議後宣布這項計畫，拜登並表示，他將在周四晚間宣布美國應對新冠疫情的「下一個階段」。

美國政府正著手提高嬌生疫苗的產量，本月初拜登宣布默克已同意協助競爭對手嬌生生產新冠疫苖。嬌生原本已和美國政府達成在6月底前提供1億劑新冠疫苖的協議，美國政府額外加購1億劑，將使嬌生的總供應量增加一倍。

川普執政時的食藥管理局局長Scott Gottlieb周三表示，拜登總統將達成其上任百日為1億人接種疫苖的目標。他表示，可能在4月初以前，我們將有1億個美國人接種了疫苖。拜登就任百日的時間落在4月30日。

(時報資訊)