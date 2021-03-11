韓國全能男神李昇基首部19禁驚悚懸疑韓劇《MOUSE窺探》，劇情講述李昇基飾演的善良巡警，與李熙俊飾演因父母遇害而決心復仇的刑警，兩人聯手追緝「狩獵人類」的變態殺人魔。該劇刺激又燒腦，劇情不拖泥帶水，僅播出3集就埋下大量伏筆線索，究竟誰才是冷血變態殺人魔，引起劇迷熱烈討論。繼上週首播開出4.948％亮眼收視率起跑後，本週收視再度衝高至5.985％，超車同時段播出韓劇，登上收視冠軍。

《MOUSE窺探》首兩集以「19禁」規格拍攝驚悚殺人事件，鋪陳整部劇的懸疑線索，25年前殘忍的「割人頭」殺人犯雖緝捕入獄，但其未出生小孩的基因卻檢測出同為精神病患者，另外一名善良研究員的小孩也被測出帶有異常基因，如今25年過去，韓國又再度出現慘無人道的連續殺人事件，真兇身份卻仍不得而知，權華夽飾演的天才醫生「成耀漢」、P.O飾演官員大老的兒子「申尚」等都有嫌疑，連李昇基的角色可能都不單純。

李昇基劇中飾演開朗正直的巡警，他笑說自己這點和角色很像，私下確實也被劇組工作人員認證是「正直生活的演員」，他拍攝時都會提早到片場，細心檢查拍攝分量和走位，為拍攝提前做準備，因此拍攝過程很少NG，尤其是帶有喜感、笨拙感的演出，總是能在片場引發爆笑，稍微緩和了劇中沈重的氣氛。

《MOUSE窺探》由《神的禮物－14天》、《Black》編劇崔蘭創作，故事靈感源自於2017年震驚全韓國、駭人聽聞的「仁川國小女童分屍案」，犯案者為年僅17歲患有精神病的女高中生，誘騙8歲的國小女童到家，並以殘忍手法分屍，並分裝至垃圾袋棄屍在水塔、公共垃圾桶等地，犯人雖緝捕入獄，但她天生就與一般人不同，令她沒有同情心、後悔和負罪感，讓韓國國民難以接受。編劇崔蘭透露自己在憤怒之下企劃了這部電視劇，「即使現實中難以實現，編劇可以讓病態殺人犯擁有和一般人一樣的情感，讓他們感到心理苦痛，也許這樣才是給予殺人魔最重的刑罰和救贖吧？」《MOUSE窺探》週四、五在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )