不只是保全業了！中興保全積極開拓新事業，延伸到食(復興空廚、棧直火廚房)、醫(立偉電子)、住(中保無限＋、保創科技)、行（中保物流）等，副董事長林建涵透露，今年營收有望向上攀升，更重要的是，非保全本業營收占比將首度突破5成，顯示中保科轉型有成，法人估全年營收挑戰140億元。

林建涵表示，中保將積極布局智慧城市，看好智慧城市將成為下一波產業成長動能，中保科將物聯網整合經驗，轉移到智慧城市解決方案。2020年智慧城市最大案是協助高雄市發展智慧城市，建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案。2020年智慧城市相關業務營收占中保科約15％，今年將與新北、桃園、台中、台南積極洽談，未來持續看好。

其次是智慧建築，林建涵說，受惠這幾年台商回流與政府積極推動都市更新與危老案，中保科在智慧建築市場大有斬獲，業績連續兩年近20％成長。看好整體大環境以及建商對於智慧建築的需求強勁，且智慧建築是新建案興建的趨勢，會發展更多產品項目，以增加營收。

中保目前長期服務客戶有國泰建設、忠泰建設、潤泰建設、宏普建設等。客戶案場類型以住宅大樓為大宗（佔70％）、其次為商辦大樓（20％），其他為商場或飯店（10％）。客戶需求以中央監控系統、CCTV監視系統、門禁管制系統、停車管制系統、住宅影像對講保全系統為主。近年來，為了切入消費者市場，陸續開發增加社區公共資訊APP與住宅APP，以提供使用者更即時便利的貼心服務。

中保去年成立軟體公司「史詩科技」，正籌劃「中保好生活APP」，預計2021年5月上線。透過「中保好生活APP」即能看到社區公告、領取包裹、掛號信，甚至繳交管理費等，達到「一指搞定社區生活大小事」，提供社區住戶高效生活。

林建涵透露，目前台灣約有4萬個社區，市場潛在待開發的社區數量將近25,000個社區 (約75％)。 透過這個平台，切入家庭市場，將消費者與商家、社區、公共服務、金流整合等串連，搭建「線上」與「線下」整合平台，提高「中保無限＋」對消費者的價值，進一步提升其客單價，創造更大營收。

(中時 )