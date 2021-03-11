在野競相推出囤房稅，但財政部長蘇建榮上午明確表示，考慮結果暫時不推囤房稅；國發會主委龔明鑫也說，政府最擔心殃及無辜的租屋族；行政院發言人羅秉成說，若以4戶為基準徵囤房稅，約有78萬戶受影響，為免避免麵粉還沒有漲，糕點就先漲的預期效應，政策要審慎評估。

龔明鑫表示，有關囤房稅推出，政府最擔心殃及租房子的人，因為非常可能因為1年只增加幾千元囤房稅，為了平均1個月幾百元的稅，房東會轉嫁給租房子的人，成本因課稅增加2、3百元，可能房租每月卻要漲5百元，這是真的殃及無辜，所以這波先以房地合一稅為主。

羅秉成補充說，台灣城鄉差距存在，台北可能一戶好一點的房子要價上億元，南部可能10間房子都沒有上億元價格，所以囤房要如何定義，如繼承而來也只有持份，要算一個房子嗎？有些建物好幾個門牌，要算一個房子嗎？所以定義跟類型就有困難。

另外，羅秉成也提及轉嫁房租效應，若定多少房子以上要加稅，如4戶以上加房屋稅率，以房東來講，可能就把增加的稅率轉給承租人，政府曾試算，以超過4戶以上為標準，可能影響的承租戶就有78萬戶，這就是所謂殃及無辜。

羅秉成並舉例，房客也可能是店家，承租的租金上漲，消費民生會不會受到影響，甚至在預期效應下，避免麵粉還沒有漲，糕點就先漲了，所以政策要審慎評估。

蘇建榮也說，囤房的定義複雜，如定高稅率會打擊無辜，特別像基層，中南部老屋是否要課囤房稅，考慮結果基本上暫時不推囤房稅，囤房稅若真的讓房屋價格下降最好，但根據韓國及美國實施結果，房屋稅提高是反映在房租上面，韓國推20多次沒有效果。對進到勞動市場，剛畢業的年輕人，出來工作就是要租房子，怎可讓其承擔房租上漲，對他們是不公平的。

(中時 )