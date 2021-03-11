由和泰汽車（2207）轉投資和運租車所主持的中古車商加盟品牌「HOT好車大聯盟」宣布，捷至今年2月底全台加盟車商總數達323家，以30％的市占率，躍居國內中古車加盟市場的龍頭。

和運租車總經理謝富來表示，HOT大聯盟秉持「Honest（誠實）、Outstanding（優質）、Trust（信賴）」的品牌精神，瞭解消費者選購中古車時，希望能買到合乎心意，性能、車況良好的車輛的需求，站在第一線替消費者把關，自2017年起，連續四年獲評鑑為「專業認證中古車」金獎，成為最受消費者信賴的品牌。

謝富來指出，為增加服務深度與廣度，HOT大聯盟除持續增加優質車商、保修廠的數量外，從2020年起推出「HOT車主會員」服務，以優質的回饋機制、串聯車主買車賣車與用車的需求，短期內即獲得超過6,000名會員的加入。

HOT大聯盟表示，3月起HOT保修大聯盟推出「如沐春風、平安隨行」的愛車健檢活動，凡HOT車主會員來廠，H便提供免費更換兩支雨刷的服務，同時「HOT好車大聯盟」與「HOT保修大聯盟」也推出買車、保修滿額抽飛利浦車用空氣清淨機的活動，持續擴大業績市占版圖。

(工商 )