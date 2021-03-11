科技部長吳政忠今日赴立法院備詢，對於行政院將推動組織改造，科技部將重回過去國科會角色，吳政忠表示，未來會朝向委員會形式的「國家科學及技術委員會」發展。但是組織編制不會有太大變化，只是現在的司可能改為處，科學園區業務不會分出去，預計這個立法院會期就會完成組改。

吳政忠指出，未來的數位發展部會比較有執行力，已經建議行政院把數位發展部跟科技部組改一起考量。現在科技預算每年約1,100億元，其中600億元是一般施政預算，其他則是五加二產業創新計畫跟數位國家經濟等。

他認為，科技部未來改為國家科學及技術委員會後，預算架構跟目前相比，不會變化太多，科學園區以後應該還是委員會的業務範圍。科技部現在有幫忙行政院審議其他部會的科技計畫，目前是由科技部跟科技會報辦公室做整體科技預算審議跟分配，未來也會是相同模式。只是科技部現在是部會，外界有人質疑「球員兼裁判」，以後如果改為委員會的形式，可以更能發揮溝通協調的角色。

吳政忠重申，科技部和前身國科會差異不大，以國科會來說，三大目標是國家科技政策、國內1到2萬個大學教授的研究，還有科學園區。而後變成科技部，主要是在新創這部份增加滿多。未來改為國科會，還是會在創新創業這一塊著墨。

(工商 )