苗栗縣政府舉辦今年苗栗客家桐花婚禮，讓新人體驗傳統客家禮俗，並準備價值1萬5920元的「幸福六禮」。（何冠嫻攝）

苗栗客家桐花婚禮過去15年累積1214對佳偶見證，今年邁入第16屆，限量36對名額，12日開放網路報名。（何冠嫻攝）

苗栗客家桐花婚禮今年邁入第16 屆，去年因疫情影響停辦，今年以2021年「愛你唯一」的幸福意涵，將於4月25日在三義鄉西湖渡假村以慶典的形式打造隆重婚禮，預計招募36對新人，其中有3對名額限定醫護人員並贈免費婚紗租借。11日苗栗縣長徐耀昌等人啟動活動，邀請新人體驗隆重喜慶傳統客家禮俗，共創獨一無二的美好回憶。

縣府文化觀光局指出，苗栗客家桐花婚禮過去15年已累積1214對佳偶見證，今年以「花樹下‧情桐意合」為主題，結合客家人疼惜厚道的心意，傳承傳統喜事盛宴並且創造屬於客庄的幸福故事。

文觀局長林彥甫說明，今年客家桐花婚禮主打隆重喜慶的客家特色，新人們將由苗栗在地傳統客家八音隊伍熱鬧引領進場，並依序體驗「上燈儀式」，「對拜儀式」等傳統客家禮俗，將招募36對新人，其中17對全國新人、16對苗栗新人及3對醫護，並與苗栗菲若影像婚紗婚禮合作，提供3對醫護人員免費婚紗租借，向醫護人員的付出致敬，12日上午9時起開放網路報名。

11日徐耀昌等人宣傳苗栗客家桐花婚禮，徐耀昌指出，縣府把所有參與的新人當成自己的女兒般出嫁，結合在地文化及創意準備6大幸福贈禮作為「嫁妝」，包括手工蠶絲被、桐情蜜意項鍊、銘刻新人名字的陶藝對杯、棗生貴子喜米禮、喜餅，以及西湖渡假村雙人平日住宿券等6禮，總價值超過1萬5920元，諧音象徵「我就愛你」，為新人獻上由衷祝福。

另，今年客家桐花婚禮開放花童徵選，只要3到8足歲且活潑大方的小朋友可參加，將評選出3組花童，男女為1組參加苗栗客家桐花婚禮，並將於婚禮當天駕駛電動車開場，電動車會於活動之後贈送獲選花童。

(中時 )