發明錄音帶的荷蘭工程師阿騰茲（Lou Ottens）上週末逝世，享耆壽94歲。自從這項發明於1960年代問世，大眾改變了聽音樂的方式，估計全球迄今約售出1000億卷錄音帶。

家屬昨天宣布，阿騰茲6日在家鄉、荷蘭南部村莊杜伊澤爾（Duizel）逝世。

他於1960年擔任飛利浦公司（Philips）產品研發部門主管，與團隊一起開發出錄音帶。

1963年，塑膠製的錄音帶在柏林廣播電子展展出，宣傳標語是「比一盒香菸還小」，不久後就在全球大獲全勝。

日本電子企業很快就仿效，開始製造不同大小的錄音帶，但阿騰茲與索尼公司（Sony）和飛利浦公司達成協議，確保他的型號是市場上唯一有專利權的錄音帶。

當錄音帶問世50週年，阿騰茲接受時代雜誌（Time ）訪問時說，這項發明從第一天起就令人激動不已。

阿騰茲也曾參與研發CD光碟；1982年，飛利浦公司展示一台CD播放器時，他說：「從現在起，傳統錄音播放器已經過時了。」迄今全球已售出超過2000億片CD。

有人詢及他的職業生涯時，他說，他最大的懊悔就是，開發出錄音帶隨身聽的是索尼公司，而不是飛利浦。

近年，錄音帶又吹起復古風潮，有些藝人推出錄音帶版的新作品，例如女神卡卡（Lady Gaga）和殺手樂團（The Killers）。

根據英國官方排行榜公司（Official Charts Company）統計，2020年上半年，錄音帶銷量比前一年同期增加了103%。在美國，根據尼爾森音樂統計（Nielsen SoundScan），錄音帶銷量在2018年比前一年成長了23%。

(中央社)