地方文史工作者吳慶杰（右）以往與友人登山在生機昂然的青剛櫟神木前合影。（吳慶杰提供／羅浚濱新竹傳真）

五峰山上人家農場右後方原始杉林步道上，有1株樹徑約1.7米、高約12米，樹齡估計有200年的「青剛櫟」神木，文史工作者吳慶杰日前與友人登山時發現神木疑罹病死亡，樹幹長了很多「靈芝」，希望相關單位勘察請樹醫診斷看能否「起死回生」！

吳慶杰說，他是在10多年到山上人家，往右後方走原始的杉林步道，步行大約5分鐘發現這株青剛櫟神木，要4個人拉起手才能合抱，每次偕友人來此都會拍照留念。

「應該是沒什麼經濟價值才沒被盜伐！」吳慶杰說，青剛櫟的樹木比較硬，早年都是拿來當製作鋤頭等農具的木柄用材，也可以做為段木香菇的樹材，價值沒有紅檜、樟樹等高，但青剛櫟的果實，是台灣黑熊和松鼠的最愛。

吳慶杰以這株青剛櫟的巨大樹型和樹齡，認為有可能是新竹淺山地區最大的櫟科神木，日前他和友人去登山造訪時，發現好像已罹病死亡，樹身長了很多靈芝，不知道有沒有被列入珍貴老樹保護，希望相關單位來勘察，請樹醫診斷看能不能救活。

縣府農業處森保科長梁明任表示，目前縣內列管的珍貴老樹有48株，多為各鄉鎮市提報具有文化歷史價值的伯公樹，並且都是在國有林班地之外，像司庫庫斯和鎮西堡等在國有林班地內的神木，都不屬於縣府列管。

梁明任說，在山上人家後方的這株青剛櫟，有可能是在國有林班地內，樹木若遭菇菌類入侵，一般樹況都不是很樂觀。林務局新竹林區管理處表示，山上人家後方屬竹東事業區第7林班地，該株神木長出的菇菌是會影響健康，會派員到現場評估狀況。

(中時 )