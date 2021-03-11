3歲女兒偷拍媽穿褲襪，爆笑畫面讓上萬網友全都看呆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

真的太好笑了！人妻在家換衣服被女兒偷拍卻渾然不知，事後用手機才看見自己奮力穿上肉色褲襪的爆笑畫面，便PO出來警惕網友們，小孩真的要顧好，引發熱議，上萬網友看完笑瘋掉直呼，別人家的小孩果然不會讓我失望。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，大家換衣服的時候務必要收好手機，或是要把小孩趕出去。某天她在房間裡面換衣服，沒有注意到年僅三歲的女兒在玩手機，事後用手機才發現，女兒玩的過程中意外拍下她更衣差點走光的畫面。

從照片中可見，女網友穿著黑色上衣和格紋短裙，兩腳張開努力套上肉色的褲襪，畫面有點模糊，疑是女兒不小心拍到的樣子，被她發現之後，雖然立即刪掉手機中的照片，但她還是冷汗直冒、尷尬到不行。

照片吸引上萬人按讚，許多網友看完忍不住爆笑，「真的會笑死」、「現實果然是殘酷的」、「笑到閃尿」、「右邊的照片太好笑了」、「好險媽媽身材不錯」、「肉色飛鼠褲」、「原以為是在換衣服，結果是奇行種」、「被小孩出賣了，笑瘋掉」。另也有網友表示，別人家的小孩永遠不會讓我失望，想問問小孩還完好如初嗎？感覺會被修理的很慘。

許多地方媽媽超有同感表示，真的是要有小孩才懂，一不注意他們就會搞事情，很多媽媽一定都被偷偷拍過，還曾不小心分享出去，真的很糗。原PO也認同分享，女兒甚至曾在她洗澡的時候意外按下直播鍵，她當場狂奔按掉，比被狗追的時候跑的還快。

不少網友也好奇詢問，都說是小孩意外拍到的照片，媽媽也說手刀刪掉了，怎麼還自己發出來呢？對此，原PO則解釋，手機相簿裡面大走光的限制級照片都刪掉了，留下這種超爆笑的畫面來提醒大家顧好小孩。

許多地方媽媽超有同感表示，真的是要有小孩才懂，一不注意他們就會搞事情，很多媽媽一定都被偷偷拍過，還曾不小心分享出去，真的很糗。原PO也認同分享，女兒甚至曾在她洗澡的時候意外按下直播鍵，她當場狂奔按掉，比被狗追的時候跑的還快。

(中時新聞網)