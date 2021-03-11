交通部航港局爆出離譜弊案，1名宋姓技佐收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年，直到有人向調查局檢舉才曝光，一查之下不法所得竟上看千萬元。航港局回應，已將涉案同仁調離現職，處以記大過之行政處分並經懲戒法院判決撤職並停止任用2年，此外也已針對歷任督導主管人員進行行政處分。

根據《聯合報》報導，花錢買動力小船駕照的歪風行之有年，其中不乏政商名流、網紅，也有不識字的老船長，販售駕照價位從2萬5000元至5萬元不等，背後竟是1名5職等技佐隻手遮天。

航港局表示，針對航務中心承辦同仁於受理遊艇與動力小船駕駛執照補換發申請作業期間，因違法核發遊艇及動力小船駕駛執照遭起訴一案，除全力配合檢廉調單位偵查外，已立即啟動內控查核機制，進行全面清查主動檢討，並於109年4月檢調單位進行調查之第一時間即主動將涉案同仁調離現職，處以記大過之行政處分並經懲戒法院判決撤職並停止任用2年，此外也已針對歷任督導主管人員進行行政處分。

航港局內部也立即於駕照申辦系統內限縮承辦人權限及調整作業流程，並對同仁涉嫌不法深表遺憾。

航港局指出，目前已完成小船駕照全面逐一檢視及清查作業，掌握歷年持有駕照但查無考照或測驗及格資料之異常狀況，經查證屬實者，將依法撤銷。

目前涉案官員及民眾已遭台中地檢署起訴，航港局航務中心1人、民眾49人，合計有50人，起訴後駕照遭撤銷者計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

航港局呼籲民眾不要以身試法，聽信不實傳言以為花錢就可以買駕照，航港局並表示目前遊艇及動力小船測驗題庫都是公開的，近10年考試的平均及格率達72.29％，且提供多元考試方式，例如口語輔助朗讀試題，儘可能協助民眾順利取得駕照。因此，有意願取得遊艇及動力小船駕駛執照的民眾，只要熟悉題庫及練習操船，應該都可以順利通過考試。

(中時 )