科技部長吳政忠今日赴立法院提出工作報告，他指出，2020年新冠肺炎疫情重創全球經濟，然而受惠台商回台投資、5G 基礎建設加速等因素，科學園區廠商半導體高階製程接單暢旺，台灣是極少數經濟維持正成長的國家之一，三大科學園區營業額仍持續成長，去年整體營業額超過新台幣3.03兆元，就業人數也增加到近28.8萬人，皆創下歷史新高紀錄。

吳政忠指出，面對新興科技應用，及環境永續發展之趨勢挑戰，科技部將規劃新型態的科學園區，強化園區數位發展所需軟硬體基礎設施，結合技術能量、營運支援、專家網絡與園區產業聚落特色，朝向精緻多元、優生活、低耗能的目標發展，打造園區與在地共享共榮的生活圈；並致力成為在地產業高值化、多元化、智慧化、國際化的精緻園區，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐。

科技部為因應上述高科技產業的規劃與布局，目前新設四園區來滿足廠商用地需求，竹科X基地及橋頭園區的籌設、新竹寶山第2期及台南園區之擴建，持續積極與地方政府合作進行招商，預計可創造約兩萬個就業機會，同時也主動評估嘉義及屏東新設園區之可行性，未來將結合重大交通建設，以全球視野及在地創新評估開發潛力與條件，推動科學園區永續發展。

吳政中重申，綜觀全世界在後疫情時代下，全球經濟及產業仍將面對未知變數，科技不只是追求研究卓越，更將積極回應環境需求、社會變遷與挑戰，並促進新創蓬勃發展。台灣的科技發展，單靠科技部是不夠的，身為國家科技發展掌舵者，科技部將以部會間緊密合作、攜手精進、創新轉型的施政策略串接跨部會資源，透過人文思維引領科技運用，使科技發展更加。

另外，吳政忠指出，去年12月完成辦理第十一次全科會，凝聚各界共識並獲致具體結論，會後就「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」及「安心社會與智慧生活」 等四大面向規劃施政內容與策略，後續將邀集相關部會共同協調、跨域整合，制定「國家科學技術發展計畫（110至113年）」，期將科技發展遠景與重要需求轉化為具體可行策略 。

(工商 )