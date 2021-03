繼原作繪本在日暢銷逾70萬冊,電影版《煙囪小鎮的普佩》(Poupelle of Chimney Town)再傳捷報,於去年12月日本上映後口碑持續延燒擴散,竟然上映近3個月至今依然連霸日本票房排行榜Top 10,已連續11週蟬聯票房排行榜Top 10,動員超過150萬人次觀影,創下突破23億日幣(5.45億台幣)的票房佳績,力壓同期上映的強勁對手《皮卡丘》,直追《STAND BY ME 哆啦A夢2》,並獲選為「日本電影學院獎」的優秀動畫作品,在日本掀起一波爆淚感動熱潮!

許多日本觀眾觀影後大讚「這是一部再次教會我持續相信夢想的作品」、「看哆啦A夢沒哭,看普佩卻整個淚崩」、「讓覺得活著很痛苦的人,獲得再次相信的勇氣」而這股普佩熱潮即將延燒到台灣,為台灣觀眾帶來夢想、希望與勇氣。

電影《煙囪小鎮的普佩》改編自知名諧星西野亮廣的原創繪本,並由他擔任電影製作總指揮及編劇,聯手演技派男演員窪田正孝、天才童星蘆田愛菜共譜充滿感動的奇蹟冒險故事。

西野亮廣在訪談中提到「被黑煙籠罩看不見上空的煙囪小鎮,跟被新冠病毒影響的現在這個世界重疊。為了讓觀眾感到這部作品與2020年的經歷產生共鳴,我認為普佩與魯必奇的話語絕不能帶有一絲謊言。」並說明選用窪田正孝與蘆田愛菜擔綱主演的理由「比起聲音我更看重他們的性格特質。蘆田有著像魯必奇一樣的強韌、普佩果然還是純真的窪田較合適,我在選擇卡司時是以本人與角色是否相符作為第一考量。」希望透過演員們精湛的「聲音」演技,能夠將普佩與魯必奇的勇氣傳達給所有觀眾,並展現相信的奇蹟。《煙囪小鎮的普佩》將於4月1日,中、日文版同步在台上映。

(中時 )