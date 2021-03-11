20歲李男發生第5次氣胸(紅圈處)，醫師建議接受微創手術，可大幅降低復發率。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣20歲李姓男子平日有有抽菸習慣，日前因突然胸痛到急診就醫，經X光檢查發現為氣胸，醫師詢問病史竟發現，李男過去已發生過4次氣胸，由於發生機率太高，醫師建議他接受微創單孔手術搭配肋膜沾黏術，將復發率降低至5％以下，同時配合戒菸，讓李男免於氣胸所苦。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，氣胸是因為胸膜臟層破裂，氣體累積於肋膜腔，導致肺臟無法擴張，造成肺葉塌陷，因此病人會有胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀。

由於氣胸發生時，依狀況有不同的治療方式，輕微的可給予氧氣，自行痊癒，程度再嚴重些，則必須放引流管將氣體排出，一旦發生第1次氣胸，之後約1／3的病人會再復發，第2次發生後，再復發的機率就會提高至約70％，復發間隔時間可能幾天或幾個月，任何時間點都有可能。

楊絡勝指出，氣胸發作時若沒有及時治療而發展成張力型氣胸，則可能影響循環及呼吸系統，進而危及生命，因此建議氣胸復發或引流管排氣不佳的病人，以及居住偏遠或工作性質特殊而無法及時就醫的病人，都可接受手術治療，大幅降低復發的機率。

氣胸的高風險族群為吸菸者、年輕、身材高瘦、男性比例較高。楊絡勝表示，臨床上也遇過女性案例，曾經有16歲的女學生常在經期時發生氣胸，是因子宮內膜異位症導致「月經性氣胸」，因此女性朋友也要留意。

楊絡勝建議，氣胸發生時務必要及早就醫，以免導致張力型氣胸，若符合手術治療條件的病人，亦可接受手術處理，降低復發率也能確保生活品質。

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(中時 )