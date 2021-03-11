健保費率調漲後，健保署也著手改革部分負擔，其中藥品的部分負擔原規劃收取最低40元，最多200元，但健保署長李伯璋今透露，昨天已經和部長陳時中討論溝通，醫界的意見都有考量。對於基層醫師建議的，免除40元低消的門檻，李伯璋表示沒問題，還在研究當中，不過對於多少錢以下才免收，他則表示還沒有公開。

為改善民眾醫療行為，同時避免過多經濟衝擊，健保署擬針對藥品、檢驗檢查及慢性病處方籤收取銅板價。根據初步規劃，藥品部分負擔200元上限不變，但300元藥品會收取40元，之後依級距收取，每增加100元多收20元，最多200元，超過1000元的藥也同樣只收200元。

李伯璋今早出席肝病防治基金會活動時進一步透露，醫界想到的都有盡量落實，會找到務實的作法，把不必要的浪費控制下來。對於基層醫師建議的，希望免除40元部分負擔的規定，他表示沒問題，這個我們做得到，不過此事還在研究當中，要看看等級，也還沒有定案。

由於先前規定的是，300元藥品收取40元，若免收40元的部分負擔，大約是多少錢以下的藥品才免收？李伯璋表示，這個部分還沒有公開，還沒確定，不過大家的聲音都有聽到。

(中時 )