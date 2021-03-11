企業捐贈保健食品，共同守護搜救犬的健康。（消防署提供）

企業捐贈保健食品，共同守護搜救犬的健康。（消防署提供）

企業捐贈保健食品，共同守護搜救犬的健康。（消防署提供）

台灣近年歷經高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌、0206花蓮地震等重大災害，在黃金救援時間，搜救犬以敏銳嗅覺深入險境找到受困民眾，已成為救災不可或缺的戰力。

潔貝菈國際生技有限公司董事長黃于容感念搜救犬為了救人不顧自身危險，不眠不休達成任務，10日捐贈50萬明星保健食品「睛亮寶」來幫台灣救難毛英雄保護視力健康、維持眼睛明亮，希望透過專業天然保健食品，共同守護搜救犬的健康。

消防署表示，搜救專業養成不容易，搜救犬黃金工作期只有4到5年，通常在6個月大時開始訓練，經過18至24個月完成各項專業訓練並取得認證後，才能進入救災現場執行任務。

在黃金救援時間，透過搜救犬在斷垣殘壁及瓦礫堆中找尋受困者，有時深入倒塌建築中，更是冒著高度風險進行搜救，常因此造成身體受傷發炎。就因為培養搜救犬實屬不易，全方位健康照顧，更能拉長搜救犬服役期限。

搜救犬如同夥伴，共同守護牠們的健康，對抗因環境惡劣及高壓風險下對身體的損害，讓牠們健康維持在最佳狀態。

(中時 )