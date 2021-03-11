國民黨團11日舉行記者會說，國民黨支持公投和核四沒關係，只是反對三接工程蓋在大潭藻礁上，執政黨勿轉移焦點。國民黨團提出三大要求「立即停止三接工程」、「要求蔡、蘇公開宣示一定尊重公投結果」、「要求民進黨政府馬上提出替代方案」。

國民黨團說，身兼民進黨主席的總統蔡英文，10日下午在民進黨中央召開中常會時，一方面以「溫情喊話」，企圖對藻礁公投發起團體「曉以大義」，宣示堅持「三接」工程。另一方面則發綠營側翼，對「珍愛藻礁」發起人潘忠政發動人格式毀滅，抹紅為「中共代理人」，甚至抹黑為「護礁是為重啟核四」。

國民黨團痛斥，蔡英文、民進黨大玩兩面手法，以抹黑、分化、抹紅、摸頭等各種方式，對付一個單純護藻礁的環保團體，這是何其之重、無法承受？以高壓政治手段排山倒海而來，令人瞠目結舌。國民黨團衛環委員會也將在下周一排定藻礁視察行程，以實際行動，展現護藻礁的決心。

國民黨團總召費鴻泰表示，敬告部分的環保團體，不要自甘淪為民進黨側翼，應該堅持環團的理念，為台灣守護環境，做好屬於人民的環團。費鴻泰指出，某環團研究員魏楊，其母為促轉會主委楊翠，利用環團研究員的身分，對「珍愛藻礁」發起人潘忠政老師、國民黨進行抹黑，真不知其內心，到底是真的愛護環境，還是甘為民進黨的側翼、打手？

費鴻泰呼籲，民進黨的1450應該適可而止，民進黨身為執政黨，面對問題應該拿出解決方案，而不是分化人民情感，任何抹黑、抹紅、潑髒水的行為，也解決不了三接的問題，國民黨團始終不反對用燃氣發電，但是堅決反對接受站設在千年藻礁上。

費鴻泰指出，桃園市長鄭文燦在昨日蔡英文於中常會發表挺三接的談話後，開始帶風向，意圖讓三接工程持續進行。費鴻泰呼籲鄭文燦，作為桃園市長，要做個桃園人的市長，而不是民進黨的桃園市長，保護藻礁、聽聽人民的聲音，任何的抹黑、抹紅、潑髒水是解決不了任何問題。

國民黨團書記長鄭麗文表示，這次護藻礁公投，是一個完全沒有政黨介入、沒有政黨色彩的地方環保團體所發起的珍惜7千年藻礁生態的行動，受到全台灣不分年齡、性別、社會階層的國人，加入保護藻礁的行列，讓保護藻礁議題攤在陽光下，以公開討論、科學事實，讓人民直接做主，做出重大的抉擇，這就是民主國家最重要的精神。豈料，民進黨竟然發動府院黨力量，蔡英文親自站上火線「反藻礁、挺三接」。

因此，國民黨團提出3點要求：一、三接工程立即停工，不得在828公投結果出爐前，連夜趕工，將藻礁破壞殆盡，屆時縱使反三接公投通過，遭破壞的藻礁再也回不來；二、蔡英文、蘇貞昌公開宣示，必須尊重公投結果。過去「以核養綠」公投以壓倒性公投贊成票通過，蔡英文仍舊視若無睹，以個人意志、以黨的神主牌，漠視強大民意的結果。這次護藻礁公投，蔡英文必須公開承諾，以總統的高度和身分，尊重公投結果，並且遵行。

第三、民進黨政府立即尋找替代方案。蔡英文曾告訴國人，台灣不缺電，現在怎麼變成三接不做，台灣將會有缺電危機？包括環團和國民黨都不反對三接站，反對的是在千年藻礁上設置。

鄭麗文指出，近年在國際上，都以大幅使用浮動式接收站（FSRU），這是對生態環境破壞最少的方式，許多專家學者和環保人士都曾極力建議政府使用浮動式接收站的可能。蔡政府在多年前環團呼籲三接不可見在藻礁上時，就該超前佈署，如今已是「落後布署」。國民黨團要求蔡政府立即回應，台灣的民主、台灣的生態都是最珍貴的資產，不容一黨的私心、當權者的傲慢抹黑、分化人民。

首席副書記長、兼衛環委員會召委陳玉珍表示，民進黨對人民自覺發起的護藻礁公投連署行動，造成粉紅風暴、風起雲湧，應該謙卑地聽聽人民的聲音，但是很遺憾地，民進黨不思解決之道，不思如何讓環境與經濟並存、並行的方案，而是利用網軍側翼攻擊環團，用剪輯影片的方式影射潘忠政經手7千萬元工程款，民進黨無情地對昔日在野並肩作戰的戰友進行人格式的毀滅。

陳玉珍指出，這次藻礁公投連署即將成案，是公民自覺聯署，其中有不少年輕學子參與，這代表了年輕人不再是民進黨的禁臠，不再隨著民進黨的旗幟隨之起舞，而身為衛環委員會召委，下周一將與衛環委員會，共同排定視察大潭藻礁，以實際行動，要求蔡政府千萬不可「超前佈署」進行三接工程，直到公投結果出爐。

國民黨團副書記長李德維表示，護藻礁公投即將成案，828通過的可能性不低，經濟部、中油必須立即停止大潭三接工程，不要等到護藻礁公投通過後，藻礁早已破壞殆盡。行政院必須保證在公投結果未出爐前，不得繼續進行任何三接工程，必須維護人民公投權利的責任，呼籲民進黨，不要再用這種下三濫的手段，打擊真正愛台灣的好朋友，就讓所有公投案在828放在國人面前，由人民做出抉擇，這該是民進黨應該有最起碼的風度，不是嗎？

(工商 )