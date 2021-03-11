蕭煌奇〈舞台〉MV全黑入鏡、霸氣十足。（環球音樂提供）

蕭煌奇最新台語單曲〈舞台〉發行兩天內空降KKBOX台語榜冠軍，他在短短5分鐘的歌曲中展現橫跨8度、蕩氣迴腸的唱功，連國寶女星潘麗麗都直呼：「真的太難唱！」也證明了蕭煌奇「金曲歌王」當之無愧。而在MV影像部分，他請來前「太陽馬戲團」頂尖舞者張逸軍、「每日一字」書法大師張炳煌跨刀合作，金獎夢幻陣容盡顯霸氣。

蕭煌奇新歌〈舞台〉由他親自譜曲、武雄填詞，請來潘麗麗、黃昺翔合唱。潘麗麗透露，歌曲旋律正好在女聲真假音的分界線，不先暖嗓必破音，真的不好唱。蕭煌奇則說，潘麗麗雖然一直喊很難唱，但進了錄音室卻一次OK，「她很會假仙，最會唱的就是她。」黃昺翔非常感謝蕭煌奇選中他演唱饒舌部分，未來也希望向兩位前輩看齊。

〈舞台〉音樂霸氣逼人，MV影像也不遑多讓，邀請前「太陽馬戲團」舞者張逸軍和「每日一字」書法大師張炳煌合作，結合現代舞、書法兩種藝術形式，也傳達歌曲「世代傳承」的概念。張炳煌手持巨大毛筆，揮毫寫出「舞台」兩字，氣勢磅薄。蕭煌奇表示：「舞蹈和書法乍看之下好像沒什麼關係，但其實跟唱歌一樣，都是台上10分鐘、台下10年功，要經過很多磨鍊才能站上舞台，『濃縮』沒有捷徑，不苦練是無法一氣呵成的呈現，但是只要把握機會，舞台就是屬於自己的。」

蕭煌奇透露，印象中最深刻的舞台就是2016年，第一次站上小巨蛋舞台舉行「神秘世界」演唱會，「我還記得一上台我的腳都在發抖，一萬人哪！但是一拿到麥克風，就進入了享受的過程，再到謝幕全場觀眾為我歡呼，那種反差，讓我感覺自己是很幸福的。」潘麗麗則回憶起1997年她首度挑大梁演出《呂布與貂嬋》中的女主角貂嬋，「我在國家劇院的舞台上，有一場戲，突然幾秒鐘的腦筋空白，幸好鑼鼓點一到，想起了歌詞……說有多恐怖就有多恐怖！」黃昺翔第一次參加跨年晚會時，上台前腦中一片空白，內心大喊：「我是誰我在哪我在幹嘛？！」

除了新專輯《舞台》即將上市，MV將於12日上架。蕭煌奇也宣布巡演將於4月3日自台北Legacy起跑，4月17日於Legacy台中、4月24日於高雄Live Warehouse大庫演出。台中、高雄場也於12日（周五）中午12時，在KKTIX售票系統開賣。

蕭煌奇新歌〈舞台〉力邀潘麗麗(中)、黃昺翔(左)合唱。（環球音樂提供）

蕭煌奇最新台語專輯同名單曲〈舞台〉MV曝光，左起黃昺翔、張炳煌、蕭煌奇、潘麗麗。（環球音樂提供）

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