民進黨立委江永昌今日於內政委員會質詢表示，3月29日是建案推量的高峰點，外界也在看，內政部會不會對紅單查察放水？內政部長徐國勇回應「會不定期、不定時稽查，而且不會通知業者，也不會放水。」

江永昌指出，《住展雜誌》提到，建案推量最大的時間點是每年的9月28日跟3月29日，並預估今年的329檔期的總價可能會達到2千多億，較去年還增加800億。

徐國勇回應，針對預售屋紅單問題，之前已經查到44件，罰了42件，處罰金額最高的案子在新竹，一共罰了120萬。一直都有在查，若有查到就會公布。

江永昌說，去年即便央行祭出寬限期及貸款成數，以及內政部稽查紅單等等打炒房措施，但效果還是有限，過多資金還是挹注到房市，內政部對於住宅政策到底是什麼？

徐國勇表示，房地合一稅已經是很大的出手，目前所傳行政院打算調整成持有2年內即買賣房地產者，就課45％稅率，是很有效的手段。

江永昌指出，本來是1年45％，現在改成2年45％，3年至5年課35％，等於是5年內都算短期交易，當初如何認定年限是5年？內政部是否有給意見？徐國勇說，是經過各部會共同討論。

江永昌說，本來在在野黨提出《囤房稅》的壓力下，執政黨也打算因應社會，要提出自己的版本，但聽說現在又有變化？但無論如何，要告訴內政部，照理都應該回歸到《空屋稅》。

江永昌表示，《囤房稅》打算針對持有多戶者課徵差別稅率，政府卻又擔心房東漲房客租金，結果房價還沒跌，房租就漲價。後來又考慮要用租金補貼，或是幫租屋者減稅，結果繞了一圈，課到的是持有住宅不自住也不出租的空屋。

江永昌指出，財政部日前告知，不敢課空屋稅，是因為要先了解實質使用狀況，所以要先去稽查。這部分內政部要協助處理。徐國勇說，下次會議時會在討論。

(中時 )