【愛傳媒LinBay好油專欄】農試所來我這邊回應了，我就針對農試所的回應進行回答，當然有很多人可能看不懂這個內容，所以我就順便解說。

農試所的新聞稿先打臉了一下農委會，也為這個案子做了一個清楚的釐清，農委會的新聞稿裡說，由ADF跟昆士蘭荔枝生產者協會及農試所共同合作申請品種權，如果照農委會說的，那品種權的擁有者會有三個，但農試所清楚的說是由他們像澳洲提出申請，農試所是品種唯一所有權人，就以這個說法為主。

先為大家釐清一個觀念，有市場才有品種權的價值！有市場才有品種權的價值！有市場才有品種權的價值！

舉個例來說，各位在超市看到的管狀小蘋果Rockit，當年品種權賣了多少錢？1元美金，這個品種在當初根本沒價值所以被包套買走，後來所有權公司如何去種植、行銷這個品種達到熱賣，這裡就不多討論。

會賣才有收權金、權利金的部分，如果不會賣，那當然什麼都沒有，所以這個部分一向都是廠商自己考量的範圍，你覺得這個品種有市場性有未來，你就花錢去購買，未來只有你能販售。

農委會也有非常多品種授權的案例，這些取得授權的廠商都賺錢嗎？當然不是，所以取得品種往往都是廠商評估有無市場，有市場廠商就會來找農委會，農委會就會評估要授權多少錢，並公開招標授權品種。

而農委會過去在海外授權的部分，有一種模式是已經確定海外有廠商要了，對方也願意來付錢，但農委會還是想握有品種得海外所有權，農委會會到海外進行品種輸入、委託苗圃種植、性狀檢定取得品種權，再授權給這個廠商去經營。

這種就是過去的模式之一，農委會有多種授權模式，這裡就不一一敘述。

以這個澳洲荔枝品種輸出的模式來講，目前已經有廠商要買嗎？沒有，這個案子的思維是我先把品種輸出過去，先把品種登記好，取得品種權之後，就會有廠商願意授權。

用想的當然很樂觀，但實際呢？這也是農委會一直避談的部分，所以他只能說再規劃正式合作與授權對象，講白了就是他根本沒有品種的買方，就先把這個品種輸出到國外了，這在過去來講是完全與過去的謹慎不同，不是有了買家看好市場，我們先收一筆錢再去申請品種讓你經營，而是根本沒有買家，只能畫大餅跟你說未來可以共同合作，開發第三地市場帶動產業外銷等空話。

有潛在市場，但沒有人願意花錢，沒人願意簽商業合約，但我先花錢先輸出品種，等到品種申請好了，就會有客戶出現來跟我買品種，客戶就會很認真經營，市場就出現了，這種話你信嗎？

如果要這樣天真也行啦，但這樣就不應該用MOU的形式，因為這些事情農委會自己都可以做到。

農委會能不能發標案委託廠商輸入枝條到澳洲？可以。

農委會能不能發標案委託廠商在澳州尋找合適苗場種植？可以

農委惠能不能發標案委託廠商在澳洲替農委會申請品種權？可以。

所有的步驟都可以用標案用合約的方式保障我方品種輸出的權益，那為什麼不用標案要用MOU？因為用標案就不是國際合作了嗎？用標案處理就沒有辦法來簽約曝光了嗎？

其實所有的步驟都可以用實質委託的方式來進行，就像過去一樣，但實質委託變成了合作關係，這個合作又不如合約穩固，更造成了品種輸出的曝險。

站在保護台灣技術的角度，這種MOU的模式會比過去的模式更保護台灣技術嗎？

如果這些品種投資者看好未來的市場，農委會怎麼確定你把品種引出之後，取得澳洲的品種權之後就會有人要授權呢？

當你取得品種，卻沒有人要授權的時候，那你又怎麼保護你的品種不流出呢？如果合作的苗圃把品種私賣出去，你也是靠MOU來保障嗎？

如果農委會非要走這種先輸出登記品種再來授權的模式，那該保護的地方當然不能省事，所有的步驟都應該像過去一樣以合約的形式來進行，更謹慎的保護這個品種的輸出，減少曝險的部分，澳方當然可以找願意合作的苗圃來合作，但當這個部分就應該是合約了，而不是MOU。

MOU是合作框架，對方政府部門能協助的部分用MOU，但歸於民間部分當然要以合約的形式進行，就像枝條的輸出也是農委會委託廠商以合約的方式進行而不是MOU。

這個荔枝輸出案，至於是一個翻轉思維的新品種輸出模式，還是先輸出再說，一定會有人要，一定會有好價碼的模式，就留給你自己判斷吧。

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)