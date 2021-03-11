基隆市文化局圖書館進行局部整修，16日至19日暫停開放。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為提供市民更便利的圖書自助服務，文化局宣布，16日至19日進行局部整修，除了視聽室照常開放外，其他空間暫停開放，第一會議室仍會提供閱報、取預約書、還書及自修服務。

文化局長陳靜萍說，位於基隆文化中心內的文化局圖書館，一直是市民使用率及到訪率名列前茅的市內公共空間，為讓服務能更便民，此次局部整修除了汰換老舊櫃檯讓整體環境更加舒適，增設預約取書區分流分區，同時加入RFID設備，增加民眾使用的自助性，未來也期望在館內的圖書借閱和管理上，能發揮應用優勢。

圖書資訊科長鄭婕希進一步說明，閉館期間中正路入口將關閉，民眾統一於義一路入口進出，需要自修、閱報的民眾仍可到第一會議室使用，臨時服務台將照常提供取預約書、還書、辦證等服務。

此外，今年開始進行文化中心整建計畫，為兼顧閱讀品質並考量民眾安全，文化局圖書館將視工程進度，預計於4月同步閉館，在不讓市民權益受到影響的前提下，另在市內尋找適宜場地，設置臨時圖書館，以「持續閱讀服務不打烊」為目標，提醒民眾密切注意基隆市文化局官網，掌握最新消息。

(中時 )