網媒近日公布邁巿府就職半年滿意度，有近7成滿意高雄巿長陳其邁的「緊緊緊」團隊施政，不過巿議員黃紹庭認為，港都的治安、公安及勞安等問題層出不窮，「暖男市長」卻沉浸操作「大內宣」，活在自己的「同溫層」。

黃紹庭臉書全文如下：

邁邁市長自去年824補選就任至今，港都的治安、公安及勞安等問題層出不窮，且有愈趨嚴重之勢，這「三安」不但是關乎全體高雄市民朋友們的生活及生命財產安全，也是市民朋友們最基本、最卑微的要求。但我們的「暖男市長」，卻似乎還在沉浸操作「大內宣」，活在自己的「同溫層」世界裡。

近來可以看到高雄市的治安問題每況愈下，槍擊案件尤其嚴重。根據高雄市警方統計資料，自去年9月以來，每個月高雄街頭都有發生槍擊案，可謂自邁邁市長上任後已是「月月有槍聲」，高雄儼然已成了「慶記之都」！截止目前為止，高雄今年因為槍擊案而喪生的人數，已達3人（去年全年為1人、前年為0人）。

不僅如此，高雄公安問題也層出不窮：石化工廠頻頻發生大火，火焰衝天，市民在數百米外都能看見，令人觸目驚心。另外，最底層的勞安問題也頻傳災難，工地工人施工發生公安意外死亡，多少基層家庭因此破碎？過去高雄號稱「勞工城市」，有全台灣最多的勞工朋友，看來，他們並無法感受到邁邁的「光榮回歸」。

數日前，連綠營向來引以為傲的「高雄奇蹟」，也是陳其邁市長敗選後「起手式」選擇的地點「駁二倉庫」也慘遭祝融之災，初步排除人為縱火，想必是管理不善所致。只不過，正如「暖男」復仇記的驚奇過程，即便港都治安敗壞、公安及勞安問題頻傳，高雄人感受甚深，卻仍打不倒邁邁市長的相關施政滿意度及支持度，無疑締造了台灣政壇的另類奇蹟，著實叫人佩服到五體投地。

(中時 )