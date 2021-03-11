就讀馬祖連江縣南竿鄉仁愛國小六年級的王雅萱獲靈鷲山全國普仁獎。（靈鷲山慈善基金會提供）

就讀馬祖連江縣南竿鄉仁愛國小六年級的王雅萱，因老師分享台北榮總「love live 93病房」紀錄片，感動落淚，雖然年紀小，仍想盡微薄力量幫助病童，剪去30公分長髮，捐給癌症基金會；即使家境清苦，獲得靈鷲山普仁獎後，還拿出獎學金捐給馬祖地區家扶中心，回饋感恩各界對她的關注及協助，讓善的循環、愛的力量，溫暖蔓延在社會各角落，令人動容。

靈鷲山慈善基金會3月13日舉辦「普仁FUN心營」，3月14日在福容飯店芙蓉廳舉辦全國普仁獎頒獎典禮。王雅萱是110學年度連江地區獲獎的普仁小太陽，也是本屆全國普仁獎60位得主之一。她在學校教導處主任陳麗珠陪同下，特別從馬祖飛來台灣參加，與大家一起分享得獎喜悅。

王雅萱表示，在學校閱讀課觀賞紀錄片，對於3位抗癌主角，印象深刻，尤其是面對疾病仍然堅強、勇敢，保持一顆熱愛生命的心，創造了「93奇蹟」，激勵她要勇敢面對困境，不能膽怯。在老師分享頭髮捐贈的消息後，她才明白能夠透過捐髮去幫助有需要的人，至今都對這個決定感到驕傲。

王雅萱感恩惜福，貼心懂事，孝順乖巧，爸爸打零工維生，從越南嫁到馬祖的媽媽在馬祖高中當廚工，平常在家協助洗衣、洗碗、打掃等家務，主動照顧弟妹，勇敢地承擔不屬於她這個年紀該有的重任，讓人心疼。

就讀馬祖連江縣南竿鄉仁愛國小六年級的王雅萱獲靈鷲山全國普仁獎。（靈鷲山慈善基金會提供）

「沒有不可能，只有要不要」。導師陳怡婷推薦，王雅萱是個踏實的孩子，反應雖沒有同儕來的快，但會認真反覆的思考，每一步的學習都穩紮穩打，最喜歡她面對事情的專注神情，尤其是堅持認真對待每件事、堅持每個學習機會、堅持做對的事。樂觀的她總是笑臉迎人，在校人緣好，曾獲選班級模範兒童。

王雅萱對自我訓練的要求從不鬆懈，辛苦耕耘，也在這1年陸續展現成果，包括：全國學生美術比賽縣內複賽水墨畫類榮獲特優，在馬祖地質公園主題創作意象設計競賽榮獲國小組第一名，連江縣國語文的競賽上榮獲寫字項目特優。課餘還會參加環保局的淨灘、健行活動，撿海漂垃圾，並加入學校大鼓隊培訓、合唱團、烏克麗麗、陶笛等社團，多元發展，探索無窮潛力。

(中時 )