就讀馬祖連江縣南竿鄉仁愛國小六年級的王雅萱，因老師分享台北榮總「love live 93病房」紀錄片，感動落淚，雖然年紀小，仍想盡微薄力量幫助病童，剪去30公分長髮，捐給癌症基金會；即使家境清苦，獲得靈鷲山普仁獎後，還拿出獎學金捐給馬祖地區家扶中心，回饋感恩各界對她的關注及協助，讓善的循環、愛的力量，溫暖蔓延在社會各角落，令人動容。
靈鷲山慈善基金會3月13日舉辦「普仁FUN心營」，3月14日在福容飯店芙蓉廳舉辦全國普仁獎頒獎典禮。王雅萱是110學年度連江地區獲獎的普仁小太陽，也是本屆全國普仁獎60位得主之一。她在學校教導處主任陳麗珠陪同下，特別從馬祖飛來台灣參加，與大家一起分享得獎喜悅。
王雅萱表示，在學校閱讀課觀賞紀錄片，對於3位抗癌主角，印象深刻，尤其是面對疾病仍然堅強、勇敢，保持一顆熱愛生命的心，創造了「93奇蹟」，激勵她要勇敢面對困境，不能膽怯。在老師分享頭髮捐贈的消息後，她才明白能夠透過捐髮去幫助有需要的人，至今都對這個決定感到驕傲。
王雅萱感恩惜福，貼心懂事，孝順乖巧，爸爸打零工維生，從越南嫁到馬祖的媽媽在馬祖高中當廚工，平常在家協助洗衣、洗碗、打掃等家務，主動照顧弟妹，勇敢地承擔不屬於她這個年紀該有的重任，讓人心疼。
「沒有不可能，只有要不要」。導師陳怡婷推薦，王雅萱是個踏實的孩子，反應雖沒有同儕來的快，但會認真反覆的思考，每一步的學習都穩紮穩打，最喜歡她面對事情的專注神情，尤其是堅持認真對待每件事、堅持每個學習機會、堅持做對的事。樂觀的她總是笑臉迎人，在校人緣好，曾獲選班級模範兒童。
王雅萱對自我訓練的要求從不鬆懈，辛苦耕耘，也在這1年陸續展現成果，包括：全國學生美術比賽縣內複賽水墨畫類榮獲特優，在馬祖地質公園主題創作意象設計競賽榮獲國小組第一名，連江縣國語文的競賽上榮獲寫字項目特優。課餘還會參加環保局的淨灘、健行活動，撿海漂垃圾，並加入學校大鼓隊培訓、合唱團、烏克麗麗、陶笛等社團，多元發展，探索無窮潛力。
(中時 )
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