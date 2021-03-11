國際疫苗現況。（簡立欣製表）

出國商務、留學者需求孔急，但台灣的「疫苗護照」政策在哪裡？國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，基金會2個月前就在探討「疫苗護照」，但衛福部長陳時中卻用2個月前世界衛生組織（WHO）的資料，說WHO沒有在推「疫苗護照」。事實是，2個月之後，現在很多國家或航空公司已經在做，包括世界經濟論壇、國際航空運輸協會、生物掃描公司 Clear、以色列衛生部、冰島衛生部以及中國大陸都有。

國政基金會副董事長連勝文則直言：「我只能代表一般民眾，但我很關心這個問題，因為我太想出國了！不是出國玩，而是要出國工作。」他表示用zoom不能解決問題，這是天方夜譚、不食人間煙火。去年他還捐口罩給母校哥倫比亞大學，一年後他的同學都打過輝瑞疫苗，秀給他看他們去夏威夷玩的照片，讓他不勝唏噓。

鳳凰旅行社總經理卞傑民說，去年3月19日政府推了邊境管制，現在已經1年，台灣95％旅行社都是靠入出境人口來經營，此次百年大疫，大家營收都是滑落8成起跳，旅行業是標準的「海嘯第一排」。業者配合政策也做了很多努力，改去賣農產品的、賣雞蛋的、改作健身房的，就是不想背上「防疫破口」的罪名。但現在如何讓國門適度打開，讓業者有多一點的生路，是當務之急；雖說有疫苗護照也不代表完全安全，但是沒有疫苗護照，連入場門票都沒有。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，他昨天參加了國際航空運輸協會（IATA）大中華會議，現在已經有22國家參與IATA的「疫苗護照」計畫，作法是在機場設置APP，希望6月可以普遍推動。許高慶表示，如果台灣政策沒辦法突破國與國之間旅行，他建議用IATA這個平台，否則台灣將變成孤兒，走不出去。

(旺報 )