BenQ今（11）日舉行新春全系列新品發表會，針對後疫情時代在教學場域、企業應用、家庭娛樂，以及職人需求等四大應用場域發表新一代產品，涉及投影機、無線投影設備、螢幕照明燈、互動教學看板等，新品相當多元。

BenQ台灣區總經理楊士良分享到，2020年是特別的一年，美國在3月宣佈封城，當時他正好在美外派，直接感受到因為疫情需要在家工作，孩子也需要在家遠距上課的情景。他引述「展望2021暨CES重點趨勢研討會」的分享，指出疫情改變了人們的生活，成為推動新經濟的角色，加速了新媒體影音串流、娛樂、遊戲、遠距辦公、線上學習、健康領域的趨勢發展。

他分享到，BenQ以「實現科技生活的真善美」為品牌職任，著重以人為本的角度來設計、創造產品，而不是一昧追求新科技、新技術，而是只要消費者覺得重要的就會努力去達成。在此基礎上，BenQ從消費者的需求出發，在2017年起推出照明類產品，針對人們平時生活、工作中照明不足的情景，提供量身定做的照明設備，例如螢幕照明燈、鋼琴燈等等。也鎖定以科技改變會議室、以科技翻轉教室的目標，研發相關產品。

針對以上需求，BenQ今日針對家庭娛樂、工作、教育與職人需求等四大領域，分享了近期的新品規劃。在家庭娛樂方面，推出5種螢幕尺寸（40/43/50/55/65）的E-720的大型液晶螢幕，搭載Androidv系統，內建Netflix、YouTube app，讓你在家就可以輕鬆追劇。對於有更大螢幕需求的朋友，則是推出4K HDR智慧雷射電視V7000i/V7050i，小小3坪客廳中，只要30公分的投影距離就可最大投影出120吋畫面，同樣內建Android TV，可以觀看多種線上串流平台，也可透過Google助理語音命令控制。另也推出GV30、GS50兩款行動投影機，內建Android TV，可支援iOS以及Android無線投影，可輕鬆外出攜帶。不需要投影時還可以變身藍牙喇叭，成為便攜的行動娛樂設備。

疫情也推動大量視訊會議的需求，對此BenQ針對大企業、小型新創推出「去PC化」的智慧投影機EH600，內建Android系統，可連線上網，可輕鬆開啟線上雲端文件，並內建Zoom，搭配外接的視訊設備就可以輕鬆開啟視訊會議。也支援手機、電腦、平板的無線投影，可最高提供四分割畫面同時投影（行動設備要下載InstaShare app，在同一Wi-Fi網域下），在後疫情時代提供高效投影的解決方案。另外，大型會議室也可採用InstaShow無線投影設備，透過串連主機，電腦、手機、平板可以最高1對16的方式進行無線串連投影，不再需要拔插投影線路，即可切換不同的投影設備，提高會議效率；這項設備在資安上也特別加強，企業不用擔心電腦接入設備時會被安裝惡意軟體，在資安上有更高防護。

隨著科技進步，教師們也需要以更能引發互動的方式進行教學，提高學生參與率。BenQ推出的RP7502觸控顯示器，可透過悠遊卡、一卡通讓老師登入個人帳戶，跑堂上課不再需要攜帶笨重筆電，可透過聯網的觸控顯示器打開雲端教材。也支援電子白板，可以讓老師進行書寫，並且能快速將板書分享給學生（可生成QR Code或是以電子郵件等方式）。RP7502更具有國際認證的抗菌銀離子螢幕及護眼解決方案，並增加環境空氣感測器，可以偵測PM2.5，監測教室的空氣品質並在有需要時開啟空氣清淨機或其他設備來改善空品。

針對職人的特殊需求，BenQ將推出全新的螢幕掛燈ScreenBar Halo，具備智慧偵測調光、自動補光、掛式隱藏設計以及USB供電等特性，具有獨家非對稱光學設計，可以至到需要補光的桌面而不照到螢幕，來提升工作效率。

(科技)