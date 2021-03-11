國民黨主席之爭他最猛? 命理師曝:命盤超好運勢旺

國民黨主席7月將進行改選，現任黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、前台北縣長周錫瑋等人都曾表態有意角逐，此外也有民眾點名前新北市長朱立倫和前高雄市長韓國瑜。對此，命理專家小孟接受《中時新聞網》專訪透露，有一人的命盤非常好，運勢超強，很有可能會把其他人壓下去。

小孟老師點出今年運勢最旺的人是趙少康，生肖屬虎的趙少康在牛年擁有超強氣勢。（郭吉銓攝）

小孟老師根據生肖與星座交叉分析候選人運勢，他點出今年運勢最旺的人是趙少康，生肖屬虎的趙少康在牛年擁有超強氣勢，因為老虎會把牛吃死死的，所以趙今年會出面掃除認為看不下去的事物，再加上他是金牛座，目前天王星落入到今年的本命宮，金星木星還有土星也通通落入事業宮，以此來看是非常好的命盤，因此若趙少康參選，勝出的機率很高。

小孟老師根據生肖與星座交叉分析候選人運勢。(攝影/陳宏睿)

江啟臣生肖屬老鼠，小孟老師表示老鼠在牛年需要低頭，因為老鼠是地面慢慢走的動物，所以他今年要跟許多人低聲下氣的說話，再加上星座是雙魚座，在下半年會受到水逆衝擊精神宮，且海王星呈現逆行，因此容易焦躁、焦慮，到了7月8月過後會過得更辛苦。

朱立倫生肖屬牛，小孟指出屬牛的人今年犯太歲，他建議朱立倫最好暫時退居幕後，或者跟別人結盟，況且的他星座是雙子座，從5月開始會遇到水逆，因此今年會非常辛苦，不過明年會有吉星落入事業宮，就會有發光發熱的機會。

周錫瑋生肖屬狗，小孟認為屬狗的人在今年也會有不錯的聲勢，不過若和屬牛和老鼠的人相爭會備受打擊，另外周和江啟臣一樣是雙魚座，下半年會受水逆衝擊，所以會發覺即使很想把事情做好，卻一直力不從心。

韓國瑜生肖屬雞，小孟表示，雞的身上披彩衣且叫聲尖銳高亢，所以韓今年一定不會缺席，若不選黨主席也很有可能會想爭取其他職位，不過小孟表示現在的時機並不適合他，星座雙子座的韓在5月會遇到水逆，所以很有可能表面看起來都很好，但實際上非常辛苦。

(攝影、剪輯/陳宏睿)

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(中時新聞網)