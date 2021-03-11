大陸人氣女星楊冪與港星劉愷威有過一段5年婚姻，小倆口在2018年底宣布離婚，6歲女兒「小糯米」則留在香港，由男方父母照顧，如今2人已經離婚3年，楊冪也疑似找到第二春，和男星魏大勛熱戀中，卻有不少網友認為，楊冪將照顧孩子的責任都丟給劉愷威。

劉愷威的父親劉丹近日接受媒體訪問，提到兒子過年回到香港，小糯米看到爸爸非常開心，「之前在中國大陸做了幾個月東西，現在好好休息」，同時也表示劉愷威推掉了不少工作，就是為了一邊休息一邊照顧女兒，消息一出，立刻讓劉愷威被冠上「好父親」一詞。

也因為如此，網路上的風向立刻指向楊冪，認為她疏於照顧女兒，「無疑劉愷威是個很愛閨女的好父親」、「小糯米媽媽真的很少女，記不記得自己還有個女兒」、「楊冪真是挺狠一女的」，而楊冪的粉絲也護航，「又不是只是拍戲是工作吧，不是還開了公司」、「劉愷威本來也沒啥工作吧」。

楊冪和魏大勛頻頻傳出戀情。(圖/翻攝自微博)

事實上，楊冪不只是忙於工作，和小3歲男星魏大勛的戀情也鬧得沸沸揚揚，還頻頻傳出婚訊，逼得「嘉行楊冪工作室」不得不發聲闢謠，呼籲外界別再以訛傳訛，，「嚴正聲明！勿信謠、勿傳謠、合法的使用網絡平台，以共同建立和維護良好、健康的網絡環境」。

(中時新聞網)