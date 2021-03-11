《毒品危害防治條例》部分條文去年被宣告違憲，政院今天配合修法。未來對自種大麻，但非以販毒為出發者，擬減輕刑度，從現行5年以上有期徒刑，改為1年以上，7年以下有期徒刑。

黃姓男子因在自宅種大麻，被法院依《毒品危害防治條例》第12條第2項判處有期徒刑5年，因而聲請釋憲。大法官去年3月20日主張，毒品危害防制條例第12條第2項規定不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，以790號解釋宣告違憲，應在1年內修正。

政院今天配合大法官解釋修法，將種植大麻非供運輸或販賣用途者減輕其刑，改處1年以上、7年以下有期徒刑。

蘇揆今天在行政院會特別解釋，本案是因為大法官釋字790號的解釋，要求法律的規定，罪刑要相當，也就是犯罪行為的處罰、課責，輕重要合乎比例，按罪刑的輕重課責，避免「情輕法重」的情形。本次修法是針對種植大麻的犯罪行為加以類型化處理其刑度規定，種植大麻依然是一個犯罪行為，依然是要課責、處罰。

蘇揆說，這次的修法是針對自種且情節輕微的行為類型，最高還是可以判處7年，在這裡補充，大麻的種植，仍然是一個嚴重的違法行為，國人不要輕忽。

法務部也提醒，大麻在我國仍屬第二級毒品，對於國人的身體健康及社會安全危害甚鉅，政府打擊毒品犯罪的決心及態度從未改變，絕不容許任何製造、運輸、販賣、轉讓、施用、種植及持有大麻等行為。

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(中時 )