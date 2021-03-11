美國遊戲開發商Roblox Corp周三在紐約證交所首日掛牌，終場股價飆升54.4%，使估值暴增至452億美元。

總部位於加州的Roblox是全球最受歡迎的兒童遊戲網站之一，並提供許多跨行動裝置與遊戲機的遊戲。

Roblox股票周三開盤價為64.5美元，終場收在69.47美元，高於周二敲定的每股45美元參考價。

該公司採行直接上市，而非傳統的股票首次公開發行（IPO），因此在首日掛牌之前不會出售任何股票。

其執行長David Baszucki在公司股票開始交易前表示，在15年前啟程，這是這一段旅程的一個重大里程碑。上市可以提高我們公司的知名度，我們可以安全地展示自己的財務狀況，可以展現我們工作的價值。

依其收盤價估算，Roblox的完全稀釋股數估值（包括未歸屬之股票選擇權與限制性股票）達到452億美元，市值為382億美元。

今年1月，該公司宣布在新的H輪私募融資中籌得約5.2億美元，當時的完全稀釋股數估值為295億美元，已是11個月前G輪融資中40億美元估值的7倍多。

(時報資訊)