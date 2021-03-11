美系外資表示，旺宏(2337)在NOR Flash市場居於領導地位，將受惠記憶體產業進入正向循環且NOR Flash需求成長，預估旺宏2021-2023年營收複合成長率將達10%，首次評級旺宏「買進」評等，目標價55元。

美系外資指出，NOR Flash產業在2005-2015長達十年低谷後，在大數據等資料傳輸應用成長帶動，NOR Flash需求自2016年開始復甦且持續成長，預估2021-2023年NOR Flash出貨量每年將增加6%-10%，旺宏營運也將同步成長，預計旺宏2021-2023年營收複合成長率可達10%。

全球NOR flash的供應來源主要有台灣的旺宏與華邦電、美國的美光與賽普拉斯半導體、大陸兆易創新與武漢新芯等，美國的兩家正在縮減生產規模，台灣供應商的晶圓產能相對穩定，此外，在晶圓代工供應吃緊的環境中，台廠來自大陸廠商的競爭風險應在可控範圍內。NOR市場短中期內都不會出現供應過剩的情況。

美系外資表示，NOR Flash行情上揚，加上車電與自動化產品需求提升、產品組合優化，預估旺宏毛利率有望重回到35%-40%，預估旺宏2021-2023年每股盈餘3.4元、4.3元、5.3元。

(時報資訊)