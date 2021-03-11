中嘉數位天空關懷新北市脊髓損傷者協會，邀民眾一起做愛心。（中嘉數位天空提供）

中嘉數位天空關懷新北市脊髓損傷者協會，邀民眾一起做愛心。（中嘉數位天空提供）

中嘉數位天空持續回饋社會，從去年疫情爆發後暫停了社區活動，並開始積極辦理十幾場公益捐贈活動，以實質的物資來回饋社會弱勢族群及公益團體。10日到已連續兩年回饋的關懷對象新北市脊髓損傷者協會，特別準備了麵條、米粉、衛生紙、濕紙巾等民生用品，分發給弱勢的會員，以及提供摸彩贈品供協會會員大會時摸彩，讓會員們不僅有吃又有拿，還能感受到暖心的中嘉數位天空陪伴在左右。

數位天空有線電視公關主任游文沂說：數位天空公司一直持續定期定量的做社會服務工作。這次服務對象是一個比較缺乏資源的協會，藉此機會呼籲大家能多關心多幫忙。

中嘉數位天空也希望藉由在地媒體的力量，能夠拋磚引玉呼籲更多善心的企業與團體，一起有錢出錢有力出力，關懷這群傷者，新北市脊隨者損傷協會理事長簡晏隆說：非常感謝數位天空，從去年我們第一次結了緣，今年又持續再來協助我們提供物資，將這些愛心物資分配給低收入戶的會員，另外希望大家能夠持續關注我們新北市脊隨損傷者協會及傷友，能夠提供傷者有工作機會，能維護他們的基本生活。

(中時 )