港星蔡少芬與大陸武打明星張晉是演藝圈模範夫妻檔，結婚13年育有1兒2女，樂於分享家庭生活的小倆口，也不時在網上曬日常生活，蔡少芬今（11日）就在微博曬育兒照，儘管蔡少芬戴著口罩，但她眼冒血絲、疲態藏不住，蔡少芬看起來很累，也讓網友心疼不已。

47歲蔡少芬稍早在微博分享育兒照，揹著兒子的她不忘玩自拍，只見蔡少芬頂著素顏，頭戴鴨舌帽、口罩就上街，不過蔡少芬的雙眼略顯無神，還眼冒血絲、頸紋明顯，蔡少芬疲態藏不住，也讓網友紛紛留言：「眼睛紅紅的，要注意休息哦」、「娘娘眼圈很紅感覺很累」、「看到黑眼圈了，娘娘最近辛苦了」、「太瘦了，多吃點」。

蔡少芬曬育兒照，卻被網指眼冒血絲、有疲態。（圖／取材自蔡少芬微博）

不過在下一張照片中，蔡少芬則噴母愛PO兒子躺在她懷中的熟睡照，1歲多的兒子睡得香甜，側臉根本迷你版張晉，粉絲也驚呼基因太強大：「妳三個孩子都長一個模樣啊」、「弟弟長得太帥了！側顏殺！」、「弟弟側臉跟姐姐們長得好像」。

其實港姐出身的蔡少芬自從在2019年以46歲高齡生下第三胎兒子後，她的顏值和身材就屢次成為話題，蔡少芬還常被網酸老了、顏值崩壞，不過蔡少芬其實是美魔女一枚，產後火速恢復狀態的她，身材和顏值都美回產前狀態，絲毫沒讓歲月在身上留下痕跡，舉手投足都不像是三寶媽咪。

(中時新聞網)