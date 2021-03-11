大鵬灣水上業者有感鵬管處「向海致敬」政策，近來將推出「水上鋼鐵人」體驗行程。（謝佳潾攝）

大鵬灣水上業者有感鵬管處「向海致敬」政策，近來將推出「水上鋼鐵人」體驗行程。（謝佳潾攝）

大鵬灣水上業者有感鵬管處「向海致敬」政策，近來將推出「水上鋼鐵人」體驗行程。（謝佳潾攝）

大鵬灣水上業者有感鵬管處「向海致敬」政策，近來將推出「水上鋼鐵人」體驗行程。（謝佳潾攝）

向海致敬有感，大鵬灣水上活動大解封，業者終可放開雙手大膽經營紅遍各國的「水上鋼鐵人」，讓大家在最安全的灣域體驗一飛沖天的快感，且要以海豚潛或後空翻等招式衝出水面，通通任君挑選，不僅吸睛也為大鵬灣注入新量能。

許姓業者指出，水上鋼鐵人紅遍國內外，多年前曾在大鵬灣表演過，當時就引起不小騷動，許多玩家或是遊客都在詢問「大鵬灣玩水上鋼鐵人事宜」，可惜因當時的時空背景因素，遲遲沒下文。

他說，他先後在大鵬灣從事水上活動多年，很清楚大鵬灣是很安全的灣域，非常適合各種水上活動，可惜以前的大鵬灣較為保守，「禁止許多負面表列（不在規定範圍內）的行為」，如以前只是划個獨木舟都會被趕，但可以明白主管單位是考量「安全問題」，所以禁止力道強了點。

「現在的大鵬灣不一樣了！」他開心道，在向海致敬的政策下，鵬管處對大鵬灣的經營管理愈趨親民、開放，連遊客都可自備獨木舟悠遊灣域，不用再怕遭驅趕，相信繼水上鋼鐵人後，還會有其他水上活動進駐，讓大鵬灣發展成多元的水上活動天堂，吸引遊客爭先來玩。

鵬管處處長陳煜川指出，近來管處也在進行「水深測量」作業，將把大鵬灣、小琉球的水深梯度標示出來，讓遊客與業者知道哪個水域有多深，進而可以從事什麼水上活動，藉此讓水上活動朝向多元發展。

但他強調，「向海致敬」不僅是持更開放的心態來經營水上場域，更要教育遊客有治理的能力，當空間開放給大家使用時，民眾要有自我判斷對錯的能力，如玩獨木舟就得穿救生衣，不要造成個案遺憾而讓轉好的開放氛圍受到非議。

至於水上鋼鐵人的體驗行程是半個小時1500元，10分鐘陸上教學、20分鐘海上玩，而因屬極限運動，所以不建議有高血壓、心臟疾病的遊客玩，同時限制要國中（15歲）以上、具備基本游泳能力者。

(中時 )