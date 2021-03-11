桃園基層農會理事長、常務監事選舉及總幹事遴聘自10日展開，龍潭區農會因理事長黃璟舞、總幹事陳孟文鬧翻，掀起派系之爭，今投票選舉出3巨頭，屬挑戰派的有機菜農謝明宏順利出線當選理事長，黃璟舞成功轉為常務監事，農會推廣股專員湯明吉則先代理總幹事，待日後登記時再獲聘轉正。

龍潭農會本次選舉競爭激烈，前理事長黃璟舞因2任期屆滿，規畫轉為常務監事，前總幹事陳孟文則以績優總幹事之姿，取得優先遴聘資格欲尋求連任，成為龍潭農會唯一登記的候聘總幹事。

但2人因故分道揚鑣，雙方人馬明爭暗鬥，選農會會員代表、農事小組長時差點打成平手，但上週理、監事改選時大勢已定，由黃璟舞所屬的挑戰派佔上風，以理事5比4、監事2比1險勝。

今早結果出爐，如外界預期，謝明宏以5席優勢當選理事長，黃璟舞則以2比1成功轉為常務監事，並遴聘湯明吉作為總幹事，但湯目前僅為代理職，須待第2輪總幹事登記時，才能正式轉正成為新任總幹事。

(中時 )