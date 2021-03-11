目前就讀南華高中的廖茵慈同學，因為時常關注且欣賞景文科大陳文正老師的作品。2020年參訪景文科大時，透過張慧君老師的引薦，認識了陳文正老師，並在他的鼓勵及推薦下，跟著莊淑媚老師學習翻糖技術，開啟了翻糖學習之旅，並在「2021英國翻糖裝飾藝術國際競賽」以首次作品獲得了佳作的成績，讓她在學習翻糖技術路途上信心大增。

廖茵慈在「2021英國cake international competition翻糖裝飾藝術（Sugarcraft）國際競賽」中，作品以「笙簫奏鳳凰，鼓樂迎佳賓」為主題，展現古代經由媒人登門說媒，父母之命，媒妁之言，方才行結婚大禮更有許許多多古禮，就連新娘轎子也精心布置，而新娘出嫁的配件也有著父母滿滿的祝福，製作技巧獲得大會肯定榮獲佳作。此次競賽已連續舉辦28年為國際重要賽事，今年因疫情改為線上舉辦，與來自全球六十多國的參賽選手，上百件的參賽作品中選出優秀作品。

作品以「笙簫奏鳳凰，鼓樂迎佳賓」為主題獲得佳作。（圖／景文科大提供）

廖茵慈表示，因為有莊老師的指導及陳老師的關心，在完全無經驗的狀態以第一次的翻糖作品拿到佳作，對我而言是最大的鼓勵！有了這次的經驗，下一次一定能獲得更好的成績！南華高中的張慧君老師也表示「非常期待茵慈未來能入學景文科大，並在景文能發光發熱。也因為這次的參訪讓多位孩子決定升學景文，期待他們能夠更上一層樓！」

(中時 )