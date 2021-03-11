農委會主委陳吉仲11日表示，公投是自由民主的過程，尊重所有公投的結果，政府持續與環保團體溝通藻礁議題，期望找到更好的方案。

陳吉仲11日出席立法院經濟委員會受訪指出，目前能源永續議題裡有很多環境議題，包含保護藻礁當下，怎麼同時減煤降空污，強調政府有責任把所有資訊完全攤開來，一定會找到更好的方案，而公投是自由民主的過程，尊重所有公投的結果。

(工商 )