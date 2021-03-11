三階影響藻礁生態 農委會：持續與環團溝通 15:202021/03/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會主委陳吉仲11日表示，公投是自由民主的過程，尊重所有公投的結果，政府持續與環保團體溝通藻礁議題，期望找到更好的方案。 陳吉仲11日出席立法院經濟委員會受訪指出，目前能源永續議題裡有很多環境議題，包含保護藻礁當下，怎麼同時減煤降空污，強調政府有責任把所有資訊完全攤開來，一定會找到更好的方案，而公投是自由民主的過程，尊重所有公投的結果。 國民黨團籲中油三接停工 羅秉成峻拒：不能沒有三接 雙連埤生態教室爭議 客家文化館出局 (工商 ) #公投 #溝通 #過程 #更好的 #自由民主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 炒熱雙公投 國民黨黨團公聽會打頭陣 04:102021/03/11 政治要聞 媒體人唐湘龍肇逃糾紛 首發聲明澄清：絕無蓄意再次致歉 11:552021/03/11 社會 淡北道路繼續卡 吳澤成自爆：交通部不曾對淡水交通做過通盤思考 14:082021/03/11 政治 台灣被列匯率操縱國 楊金龍坦言：有可能 11:262021/03/11 財經 中美半導體協會成立工作組 溝通技術與貿易限制 14:572021/03/11 國際 近期鳳梨價漲 陳吉仲未明確回應每顆飆破百元問題 10:362021/03/11 生活 綠委建議鳳梨減產轉作 陳吉仲完全同意 13:072021/03/11 生活 潘忠政轟鄭文燦 護藻礁沒1件落實 04:102021/03/11 焦點要聞 躉售價格逾5元 林伯豐：離岸風電太貴了 04:102021/03/11 財經要聞 能源政策 再掀論戰！總統強調核四絕非選項 學者倡議核綠共生減排 04:102021/03/11 焦點要聞 蔡總統的女權自助餐 04:102021/03/11 時論廣場 財經熱門新聞 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 房地合一稅2.0 五年內賣屋課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 《國際產業》喜事頻傳 傳波音即將拿下西南數十億美元大單 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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