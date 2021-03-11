藻礁公投接近成案，未來勢必影響天然氣第三接收站興建，經濟部11日表示，三接有必要性，強調三階是穩定電力供應的關鍵基礎建設。

經濟部指出，天然氣接收站總體供應能力已達滿載，須加速設置接收站。第三接收站除了符合供氣時程外，同時可增加供應穩定度。預估2025年天然氣需求增加，必須加速設置接收站。第三接收站除了符合大潭電廠供氣時程外，考量供氣區域平衡，興建第三接收站可讓北、中、南接收站採分區供應，以確保天然氣供應穩定。

(工商 )