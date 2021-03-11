2020年到2021年間，全球在疫情所帶來的不確定感中度過，在這樣的影響下，人們不僅改變了生活型態，也對健康產生更深切地渴望。長期關心國人身心健康的康健人壽於(10)日宣布啟動2021年全新「啟動你的健康。輕。生活」品牌活動，主張即使面對不確定感，只要努力活好每個當下，就能夠輕鬆擁有「健康。輕。生活」，無憂成就每個人生階段。康健人壽同步推出「輕。生活指數」線上檢測工具，協助民眾了解自己的生活是否夠輕，並展開輕生活再造計畫。

全新品牌影片進一步以影像故事呈現出康健人壽協助台灣民眾將不同人生階段所承受的重量，轉化成美好輕生活的品牌使命。為更深入挖掘國人不確定感來源，康健人壽與Yahoo!奇摩特別企劃進行「不確定感大調查」 ，發現國人除了新冠肺炎疫情影響之外，不同世代也承受著不同的生活重量，各自擁有不同的「減重」方式。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽長期透過360°康健指數了解並關心台灣人全方位健康狀態，也發現壓力指數是影響健康的重要關鍵。自2019年起『看見壓力』運用創新科技將壓力視覺化，帶動民眾正視壓力的樣貌。此次康健人壽最新的「新冠肺炎疫情全球影響調查報告」（2020年11-12月）也發現，對未來的不確定感成為台灣人最大的壓力來源。因此，康健人壽今年特別提出『啟動你的健康。輕。生活』全新年度品牌行動，希望透過更正向的輕生活推廣，讓民眾可以擁有真正輕鬆的健康生活。從了解自己的輕生活指數，進而獲得康健人壽為每一位使用者量身訂製的健康保障規畫建議，面對未知的改變做好身心靈的足夠準備，負擔少一些，盡情享受每個當下，迎接更健康、更幸福及更安心的未來。

康健人壽與Yahoo!奇摩特別企劃調查進一步解析不同年齡層、不同人生階段的「不確定感」排名，除了25-29歲的年輕族群外，疫情帶來的不確定感高居各年齡族群最主要因素，經濟壓力、身體健康及工作相關等項目對各年齡族群也都帶來顯著地影響。值得注意的是，年輕族群中，25-29歲將「工作相關」列為不確定感因素第一，在找工作、換工作、高壓工作過程，讓這群社會新鮮人備感憂慮，「新冠肺炎疫情」及「經濟壓力」同分並列第二，第三則為身體健康。而30-39歲的三明治族因負擔長輩及子女的支出，「經濟壓力」在不確定感因素中排名第二，第三為「工作相關」；45歲以上族群邁入熟齡，較憂慮「身體健康」排名第二，「經濟壓力」則排名第三。

調查也首度公開國人如何排除不確定感造成的壓力，一致認為「與家人窩在一起的時光」最符合心目中的「無壓力狀態」；不分男女受訪者，都將旅行、到戶外走走列為第一名減壓方法，第二名則分別為追劇紓壓(女性)、找朋友聊天(男性)。

身心科醫師李旻珊分享，當遭遇未曾處理過的重大人生難題時，「自我認知的調整」相當重要。像是職場女性經常在事業與家庭間左右為難而引發焦慮，原因可能是太過在意外界對自己的看法。李旻珊分析，無須過度解讀身邊親友的話語，將他人的想法與期待加諸於自身，一旦開啟溝通及對話，就會發現自己想像中的負面情況只是無謂的擔心，壓力頓時就能減輕不少。

李旻珊說，壓力也可以被轉化為正向的前進動力。最重要的是先從當下生活著手，拆解壓力的來源為何並且一一破解。例如當面臨工作挑戰過高導致身心不堪負荷時，建議可以透過「建立現實感」來調整自己對工作待遇的目標及期待值，避免眼高手低的情況。透過正向思考，將壓力來源轉化為督促自我提升的動力來源。活在當下、建立現階段可行的規劃，就能一步步實現人生的目標。

為了更貼近國人當下生活型態，減輕在人生不同階段感受到不確定感所帶來的壓力，康健人壽運用360°康健指數長期關切的五大面向，再進一步延伸出「工作與生活平衡、充足睡眠、足夠的me time、與家人相處時間、醫療負擔準備」等相關題目，於 3月10日起提供民眾進行「輕。生活指數」線上檢測，並將檢測結果比擬為不同的運動型態：從最輕盈優雅的飛盤(90％)、看似輕鬆卻需要奮力踩踏的腳踏車(60％)到乘載生命中不可承受之重的「槓鈴」(20％)，再根據不同得分結果提供民眾全方位的健康保障方案。此外，康健人壽更將陸續打造一系列的線上課程，讓民眾理解如何建立更好的生活方式，減輕對未來的焦慮，讓生活更輕！

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