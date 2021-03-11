隨著美元走強，非鐵金屬格疲軟，鉛錠也跌至今年來新低，泰銘（9927）今年前2月營收也受到影響，不過因下游鉛錠需求穩定，全年營運應可持穩，今年第一季營收與獲利，只要3月鉛錠均價不低於每噸2000美元，仍可過關。

泰銘發言人童新沅11日表示，非鐵金屬前一陣子走勢強勁，特別是銅與鎳，不過，近期受到金融市場、以及美元走強的影響之下，非鐵金屬等原物料回檔修正，鉛錠價格也受波及，3月迄今，急殺10％左右。

童新沅指出，英國倫敦金屬交易所的鉛錠價格，今年1月均價約2014美元，2月也維持在2千美元以上，均價約2085美元，不過，3月10日則跌到每噸1924美元的今年低點。

他說，由於下游客戶對鉛錠的需求，無論是用以生產鉛酸電池或是其它產品，這些需求一持都非常穩定，因此，長期來說，營運無礙，只是鉛錠價格的波動，會對短期營運造成一些變化。

童新沅表示，今年全年的鉛錠價格應可維持在每噸2千美元上下，泰銘全年營運有撐，目前面對的是今年第一季財報的變數。

關鍵因素則是，鉛錠價格如果持續下跌到3月31日，泰銘就會產生提列跌價損失的問題，因為，今年1月和2月的進價成本在均價2千美元以上，如果在3月31日以前，鉛錠價格維持在2千美元以上，就沒有問題。

(工商 )